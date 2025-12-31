Slušaj vest

U toku su novogodišnje posete porodica u Eliti, a Zoricu Marković je posetila prijateljica Ana Ćurčić.

- Da se ne rukujem sa svima ovde, ja prvo želim da se pozdravim sa mojim drugom Janjušem, svi zadrugari sa kojima sam bila ovde, ja sam se vratila na velika vrata. Pozdrav za sve moje drage prijatelje - rekla je Ana, pa se obratila bivšoj prijateljici Mileni Kačavendi:

- Gde si klošarko?

- Gde si smeće, izduvala si tamo negde - odgovorila je Milena.

- Sada me slušaj, prvo da ti kažem jednu stvar - rekla je Ana.

- Jesi se pozdravila sa ćerkom - rekla je Milena.

- Nemoj te niske udarce, imaš pozdrave od bivšeg supruga. Kada budeš izašla, moraćeš da skineš prezime - rekla je Ana.

- Ma nemoj, a šta kaže moj brat, da li si mu vratila pare - uputala je Milena.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Ana Ćurčić Foto: Printscreen YouTube

- Nemoj meni molim te, mafijašice - rekla je Ana.

- Da neće možda Zvezdan Slavnić da me natera da skinem prezime - rekla je Milena.

- Ti si niko, nemaš ništa, nemaš nijedan salon, si lažna mafijašica - govorila je Ana.

- Blamerko jedna, pričaš mi o tri kreme, što me nisi tužila, pozdrav za Zvezdana i mog brata Vladimira kojem si slala gole slike, gde ti je zet, šta ti radi ćerka, je l dobijate lovu, ili je okrenuo leđa Ivi, ajde pričaj šta je bilo kada smo bili kod Ace Bulića, šutnuli te odande, pa si došla ovde kod mene. Što si slikala moje dete pa dala tamo gde si izd*vala. Sram te bilo, moje dete slikaš - rekla je Milena.

- Pokaži vene od lečenja od alkoholizma - rekla je Ana.

- Ma beži ti od mene, nemoj ti mog Srđana da pominješ - dodala je Milena.

- On nije tvoj muž, ostavio te je zbog alkohola, lečena si - govorila je Ana.

Milena Kačavenda Foto: Printscreen YouTube

- Beži tabletomanko - rekla je Kačavenda, a onda ju je Ana polila vodom, pa je obezbeđenje krenulo da ih razdvaja, a Milena je psovala Anu.

- Uzmi nešto, cirni da se smiriš - vikala je Ćurčićka.

- Neću rivotrile kao ti - dodala je Milena.

Kurir/Pink