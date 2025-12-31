Roditelji Teodore Delić susreli su se sa ćerkom u "Eliti 9". Oni su se izgrlili i izljubili sa mezimicom, pa je njena majka osula paljbu po Teodorinom dečku Nenadu Macanoviću Bebici , kojeg očima ne može da gleda . Ona je najveći protivnik te veze jer smatra da Bebica maltretira Teodoru. Ona je otkrila i da je tužila Bebičinog oca.

- Ništa nije pogrešno uradila, nabili su joj osećaj krivice. Petnaest dana pre toga je raskinula sa njim i nije mogla da se otkači od bolesnika. Izmanipulisana si i izlagao te. Pišem dnevnik od početka. Šta će ti modrice po telu? Neka bije svoju decu, a moju ćerku neka ostavi. Jesi li mi pokazivala modrice? Svi koji su ti govorili da si ku*va i pro*titutka su na sudu. Taj klošar matori i gmaz debeli koji se pojavi, svi su tuženi. Ovde sam najmanje petoro tuižila. Hoćeš li da ideš u Kotež da te vozi traktorom po močvarama? Veselo da se provedeš, a taj idiot ti ne treba. Modrice neću da zaboravim! - rekla je Slavica.