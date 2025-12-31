"HOĆEŠ LI DA IDEŠ U KOTEŽ DA TE VOZI TRAKTOROM PO MOČVARAMA?" Teodoru iskritikovala majka zbog veze s Bebicom: Moju ćerku neće tući! Tužila i njegovog oca
Roditelji Teodore Delić susreli su se sa ćerkom u "Eliti 9". Oni su se izgrlili i izljubili sa mezimicom, pa je njena majka osula paljbu po Teodorinom dečku Nenadu Macanoviću Bebici, kojeg očima ne može da gleda. Ona je najveći protivnik te veze jer smatra da Bebica maltretira Teodoru. Ona je otkrila i da je tužila Bebičinog oca.
- Ništa nije pogrešno uradila, nabili su joj osećaj krivice. Petnaest dana pre toga je raskinula sa njim i nije mogla da se otkači od bolesnika. Izmanipulisana si i izlagao te. Pišem dnevnik od početka. Šta će ti modrice po telu? Neka bije svoju decu, a moju ćerku neka ostavi. Jesi li mi pokazivala modrice? Svi koji su ti govorili da si ku*va i pro*titutka su na sudu. Taj klošar matori i gmaz debeli koji se pojavi, svi su tuženi. Ovde sam najmanje petoro tuižila. Hoćeš li da ideš u Kotež da te vozi traktorom po močvarama? Veselo da se provedeš, a taj idiot ti ne treba. Modrice neću da zaboravim! - rekla je Slavica.
- Jesi li tukao Teodoru? - pitao je Milan.
- Nek ona kaže - rekao je Bebica.
- Sikter, baj, baj! Bolestan čovek, nije normalan. Pije 24 sata, je l' to normalno? - vikala je Slavica.
- Kako si ti? - pitala ju je Teodora.
- Ja sam dobro. Filip je umetnička dušica kao i ti - rekla je Slavica i time stavila do znanja svima da je podržala ćerkin odnos sa Đukićem.