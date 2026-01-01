Slušaj vest

Milijana Bogdanović (27), koja je široj javnosti postala poznata učešćem u rijalitiju „Parovi“, danas vodi potpuno drugačiji život. Trenutno je zaposlena kao kondukter u gradskom prevozu, ali i dalje privlači pažnju javnosti svojim emotivnim izborima.

Milijana nikada nije krila da je privlače znatno stariji muškarci, a sada je na društvenim mrežama pokazala i svog novog partnera. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju starijeg gospodina, sa kojim je praznike provela u Perućcu.

Par je Novu godinu dočekao okružen prelepom prirodom, a Milijana je blistala od sreće i nije skidala osmeh sa lica. Pratioci su odmah primetili da je njen novi izabranik, kao i prethodni, dosta stariji od nje.

Podsetimo, Milijana je ranije bila u centru pažnje zbog braka sa Milojkom Božićem, koji je u tom trenutku bio čak 53 godine stariji od nje. Njihova veza, kao i kasniji odnos sa oženjenim pevačem Ivanom Gavrilovićem, izazivali su brojne reakcije javnosti.

Izgleda da Milijana i dalje ostaje dosledna svojim emotivnim izborima, a vreme će pokazati koliko će nova veza potrajati.

O odnosu sa Milojkom brujala javnost

O njihovom odnosu je brujala javnost, a Milijana je čak bivšeg muža Milojka varala i na njegove oči, zbog čega je usledio razvod.

Inače, nedavno nedavno se oglasio bivši rijaliti učesnik Milojko Božić.

- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko, pa otkrio da mu se udvaraju mlađe žene i devojke:

- Nude se preko fejbuka, govore mi da sam lep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju devojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt. Ona me je uništila - izjavio je Milojko.

