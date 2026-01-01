Slušaj vest

Voditelj "Elite 9" ušao je u Belu kuću sa novogodišnjim čestitkama i poklonima i tom prilikom svim učesnicima poželeo srećnu Novu godinu. Posle toga, obratio se zadrugarima i najavio posebno iznenađenje - ulazak Anđele Đuričić.

- Pretpostavljam da ste razmišljali ovih dana ko bi to mogao da pomogne Darku u ovom poslu. Moram da vam kažem da ću imati Deda Mrazicu - rekao je Darko.

Nakon njegove najave, u Belu kuću je ušetala Anđela Đuričić, što je izazvalo oduševljenje među takmičarima, kojima su, kako se moglo primetiti, popadale vilice. Anđela se potom obratila prisutnima.

- Želim vam svima srećnu novu godinu, čast mi je što sam ovde danas sa vama, tu smo da se družimo i da pročitamo sve čestitke i da podelimo poklone. Došla sam u pozitivnoj energiji, ne želim nikome da kvarim praznike - rekla je Anđela.

Prva koja je dobila čestitke i poklone od svojih najbližih bila je Maja Marinković, koja se srdačno izljubila sa zgodnom Crnogorkom i tim gestom pokazala da je njihove ranije nesuglasice ostavila iza sebe.

