Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora proslavlja krsnu slavu u "Eliti 9", te je krenula da čita čestitke koje su joj stigle.

Najemotivnija je bila kada je pročitala poruku od svoje porodice, koju je napisao njen otac:

- Ćero moja, srećna ti slava, i da je još dugo slaviš. Pozdravi mi Draganu i ako želi ona da primi slavu... - čitala je Matora čestitku od oca i plakala:

- Volim vas puno, ljubim vas obe - pročitala je Matora.

Dragana odgovorila Matorinom ocu

- Čestitam vam slavu i ne brinite slavićemo sledeće godine zajedno - rekla je Dragana dok je tešila Matoru.

Nakon toga je Ivan Marinković pročitao čestitku Matorine sestre Milene:

- Srećna ti slava sestro, oblanda je on ujne, ruska salata od mene, nažalost ove godine slavimo bez tetke, ali vi ste tu. Volim vas i slušaj Gagu ipak je ona malo pametnija - pročitao je Ivan.

Nakon što je pročitala čestitke porodice Matora nije mogla da se smiri. Nastavila je da plače, a cimeri i devojka su je tešili.

- Nije nikada podržavao moje veze, nije komentarisao ništa, a sada - rekla je Matora i zaplakala:

- Smri se, on te podržava - dodala je Zorica.

- Pitao je Draganu da uzme našu slavu, podržava me, moj tata - nastavila je Matora da plače.

