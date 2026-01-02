MATORA SE RASULA NA KOMADE KAO NIKADA Plače i ne može da se smiri zbog jedne očeve rečenice, evo šta se desilo u spoljnom svetu dok je ona u Eliti
Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora proslavlja krsnu slavu u "Eliti 9", te je krenula da čita čestitke koje su joj stigle.
Najemotivnija je bila kada je pročitala poruku od svoje porodice, koju je napisao njen otac:
- Ćero moja, srećna ti slava, i da je još dugo slaviš. Pozdravi mi Draganu i ako želi ona da primi slavu... - čitala je Matora čestitku od oca i plakala:
- Volim vas puno, ljubim vas obe - pročitala je Matora.
Dragana odgovorila Matorinom ocu
- Čestitam vam slavu i ne brinite slavićemo sledeće godine zajedno - rekla je Dragana dok je tešila Matoru.
Nakon toga je Ivan Marinković pročitao čestitku Matorine sestre Milene:
- Srećna ti slava sestro, oblanda je on ujne, ruska salata od mene, nažalost ove godine slavimo bez tetke, ali vi ste tu. Volim vas i slušaj Gagu ipak je ona malo pametnija - pročitao je Ivan.
Nakon što je pročitala čestitke porodice Matora nije mogla da se smiri. Nastavila je da plače, a cimeri i devojka su je tešili.
- Nije nikada podržavao moje veze, nije komentarisao ništa, a sada - rekla je Matora i zaplakala:
- Smri se, on te podržava - dodala je Zorica.
- Pitao je Draganu da uzme našu slavu, podržava me, moj tata - nastavila je Matora da plače.
