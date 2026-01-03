Slušaj vest

Sinoć se održala prva "Elitovizija" u 2026. godinu, koja je trajala do ranih jutarnjih časova. Nakon što su se svi zadrugari predstavili, obavljeno je glasanje žirija, novinara i publike.

Pobednici na društvenim mrežama

Voditeljka Dušica Jakovljević prvo je saopštila ko je odneo pobedu putem Fejsbuka, gde je publika dala svoj sud.

- Pobednici su Asmin, Maja i Bora - otkrila je Dušica Jakovljević, pa saopštila ko je odneo pobedu sa Instagrama i TikToka.

Aneli Ahmić i Anđelo Ranković odneli su pobedu sa ovih društvenih mreža, a voditeljke Ivana Šopić i Ana Radulović su im uručile nagrade.

Oni nisu mogli da veruju da su pobedili, a zahvalili su se svima koji su glasali za njih.

Foto: Printscrean

Glasanje stručnog žirija

Stručni žiri činili su Marko Đedović, Žana Omnia, Milica Veličković, Mladen Vuletić i robot Toša.

Svaki član stručnog žirija podelio je svoje poene, a najviše bodova osvojili su Miljana Kulić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš.

- Devet poena ide Zorici, Filipu i Sari, deset poena Janjušu, Miljani i Urošu, a maksimalnih 12 poena ide Maji, Bori i Asminu - rekao je Mladen Vuletić.

- Devet poena ide Mići, Muratu i Mikiju, deset poena Kačavendi, Vanji, Terzi i Sofiji i maksimalnih 12 poena ide Janjušu, Urošu i Miljani - rekla je Žana Omnia.

- Devet poena ide Ivanu, Matoroj, Dragani i Iliji, deset poena ide Miksi, Janjušu i Urošu i maksimalnih 12 poena ide Anđelu i Aneli - rekla je Milica Veličković.

- Devet poena ide Maji, Bori i Asminu, deset poena Sofija, Milena, Vanja i Terza i 12 poena ide Aneli i Anđelu - rekao je Marko Đedović.