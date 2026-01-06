Slušaj vest

Gordana Goca Džehverović stigla je u Belu kuću na imanju u Šimanovcima kako bi proverila kako takmičari vode računa o higijeni i svakodnevnim obavezama.

Međutim, pre same kontrole, Goca je učesnike prijatno iznenadila. Povodom Badnjeg dana donela im je posnu hranu, namenjenu Badnjoj večeri, što je većinu takmičara iskreno obradovalo i raznežilo. Učesnici su joj zahvaljivali, ističući da im ovakvi gestovi mnogo znače tokom praznika koje provode daleko od porodice.

Sale Luks zgrozio sve

Ipak, slavlje je brzo zasenio potez jednog takmičara.

Sale Luks je zgrozio naciju svojom alavošću kada je prvi potrčao ka stolu i pokušao da zgrabi kafu, iako je bilo jasno da je posluženje namenjeno zajedničkoj Badnjoj večeri.

Njegovo ponašanje izazvalo je burne reakcije kako među ostalim učesnicima, tako i na društvenim mrežama, gde su gledaoci ocenili da je pokazao nepoštovanje prema prazniku i ostalima u kući.

