Slušaj vest

Učesnicima "Elite 9" stigle su čestitke za Božić.

- Sine, srećan ti Božić. Bila sam malo kivna ove godine, pa sam zbog toga bila drugačija ove godine. Daleko od toga da ti nije Karić pravi prijatelj, napolju smo rešili nesuglasicu do koje je došlo. Čuvajte se Anita i ti. Konačno da ti je neka žena namestila krevet i da brine o tebi - glasila je čestitka Biljane Vujović.

Luka Vujović Foto: Printscreen TV Pink

U tom trenutku je ušao Stefan Karić kao ovogodišnji Božič Bata, koji je sve iznenadio, a njegov susret sa Lukom je prošao veoma srdačno.

Pismo je pročitala i Anita. Njoj je pisala najbolja drugarica Tamara.

- Srećan Božić. Zbog zdravstvenog razloga nisam spremna mnogo da ti pišem. Budi srećna, ja sam žena koja radi, troši i troši se. Dajem se bez limita, zato je to moja omiljna pesma. Voli te tvoja Tamara.