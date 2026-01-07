"KONAČNO DA TI JE NEKA ŽENA NAMESTILA KREVET" Lukina mama pokazala da podržava njegovu vezu s Anitom: Aneli ni pomenula nije
Učesnicima "Elite 9" stigle su čestitke za Božić.
Biljana Vujović čestitala je praznik svom sinu Luki Vujoviću, koji je raskinuo sa Aneli Ahmić, pa ušao u vezu sa Anitom Stanojlović.
- Sine, srećan ti Božić. Bila sam malo kivna ove godine, pa sam zbog toga bila drugačija ove godine. Daleko od toga da ti nije Karić pravi prijatelj, napolju smo rešili nesuglasicu do koje je došlo. Čuvajte se Anita i ti. Konačno da ti je neka žena namestila krevet i da brine o tebi - glasila je čestitka Biljane Vujović.
U tom trenutku je ušao Stefan Karić kao ovogodišnji Božič Bata, koji je sve iznenadio, a njegov susret sa Lukom je prošao veoma srdačno.
Pismo je pročitala i Anita. Njoj je pisala najbolja drugarica Tamara.
- Srećan Božić. Zbog zdravstvenog razloga nisam spremna mnogo da ti pišem. Budi srećna, ja sam žena koja radi, troši i troši se. Dajem se bez limita, zato je to moja omiljna pesma. Voli te tvoja Tamara.