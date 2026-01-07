Slušaj vest

Učesnicima "Elite 9" stigle su čestitke za Božić.

Biljana Vujović čestitala je praznik svom sinu Luki Vujoviću, koji je raskinuo sa Aneli Ahmić, pa ušao u vezu sa Anitom Stanojlović.

- Sine, srećan ti Božić. Bila sam malo kivna ove godine, pa sam zbog toga bila drugačija ove godine. Daleko od toga da ti nije Karić pravi prijatelj, napolju smo rešili nesuglasicu do koje je došlo. Čuvajte se Anita i ti. Konačno da ti je neka žena namestila krevet i da brine o tebi - glasila je čestitka Biljane Vujović.

Luka Vujović
Luka Vujović Foto: Printscreen TV Pink

U tom trenutku je ušao Stefan Karić kao ovogodišnji Božič Bata, koji je sve iznenadio, a njegov susret sa Lukom je prošao veoma srdačno.

Pismo je pročitala i Anita. Njoj je pisala najbolja drugarica Tamara.

- Srećan Božić. Zbog zdravstvenog razloga nisam spremna mnogo da ti pišem. Budi srećna, ja sam žena koja radi, troši i troši se. Dajem se bez limita, zato je to moja omiljna pesma. Voli te tvoja Tamara.

Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Anita Stanojlović, Filip Đukić, Aneli Ahmić
Bora Santana
aneli.jpg
Aneli Ahmić luka vujović i asmin durdžić

Stefan Karić sa devojkom na svadbi kod bivših cimera Izvor: Kurir