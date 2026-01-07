Slušaj vest

Asmin Durdžić uložio je svu snagu da pridobije Sandru Todić kako bi se sa njom osamio u hotelu.

- Idemo da blejimo - rekla je Sandra.

Hoćeš da piješ? - pitao je Asmin.

- Ajde - rekla je Sandra.

- Ideš sa mnom u hotel pa ćemo tamo - rekao je Asmin.

Šokirao priznanjem

Inače, Asmin je nedavno šokirao izjavom o intimnim odnosima.

-Sa mnom ne može normalna devojka da ima odnos. Meni je rekord 19 puta. Kunem se, pao sam u nesvest nakon toga- rekao je Asmin i dodao:

- Zbog s**a, 19. puta, ali preko dana.

