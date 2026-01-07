Asmin se udvara Sandri Todić
SPREMA SE VRELA AKCIJA?! Asmin pronašao način da odvuče Sandru u hotel, ona poletela
Asmin Durdžić uložio je svu snagu da pridobije Sandru Todić kako bi se sa njom osamio u hotelu.
- Idemo da blejimo - rekla je Sandra.
Hoćeš da piješ? - pitao je Asmin.
- Ajde - rekla je Sandra.
- Ideš sa mnom u hotel pa ćemo tamo - rekao je Asmin.
Asmin Durdžić uložio je svu snagu da pridobije Sandru Todić kako bi se sa njom osamio u hotelu Foto: Printscreen
Šokirao priznanjem
Inače, Asmin je nedavno šokirao izjavom o intimnim odnosima.
-Sa mnom ne može normalna devojka da ima odnos. Meni je rekord 19 puta. Kunem se, pao sam u nesvest nakon toga- rekao je Asmin i dodao:
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
- Zbog s**a, 19. puta, ali preko dana.
