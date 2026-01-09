Slušaj vest

Rijaliti uesnica Bora Santana i Anastasija Brčić često imaju rasprave, ali i fizičke sukobe.

Haos koji je sada nastao nije jenjavao, već je iz minuta u minut postajao sve intenzivniji.

Njihova svađa bila je toliko glasna i burna da su se zidovi Bele kuće orili od povika i međusobnih optužbi.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Učesnici su u neverici posmatrali razvoj situacije, dok je napetost kulminirala i pretila da preraste u još veći skandal, ostavljajući utisak da sukobu nema kraja.

Anastasija Brčić i Bora Santana svađa

Bora joj uputio gnusne uvrede

- Maltretiraš ga i gradiš se na kontu Bore - rekao je Uroš Stanić.

- Boli me ku*ac za njega, za rijaliti i vaše glupe priče - urlikala je Anastasija.

- Slušaj me ti ku*vetino, Vanja, što mi praviš ped*rske priče, nemoj da gledaš kako mi tvoj tata pu*i ku*ac - govorio je Bora.

- M*š, odj*i od mene, budi s kim hoćeš, ne zanima me - drala se Brčićeva.

- Ku*vetino jedna, nisam ti ja ovi tvoji, da te ispljujem ja ovde sada, da se isp*šam po tebi pi*ka ti materina - psovao je Santana.

Elita 9 - Tuča Bore Santane i Anastasije Brčić
Miki Dudić, Bora Santana i Rada Todorović
Bora Santana
Screenshot 2025-10-21 230359.jpg

