MOLI JE DA JE PUSTI U KREVET Anita divlja na Luku zbog pića koje je dao za Aneli, on se izvinjava i smeje joj se u facu!
Rijaliti učesnik Luka Vujović sve vreme je pokušavao da nasmeje Anitu Stanojlović, ali ni u tome nije uspeo.
- Lezi da spavamo, da se zagrlimo - rekao je Luka.
- Idi grli se tamo. Rekla sam ti da me pustiš - rekla je Anita.
- Neću da te pustim nikad - rekao je Luka.
- Samo probaj da me pipneš kada budem legla, kunem ti se, otići ću u pab da spavam. Ja ti nisam za spr*nju Luka. Skloni se - rekla je Anita.
- Hoćeš da idem ja u pab sad - rekao je Luka.
Anita ga je ponovo napala zbog energetskog pića koje je dao Milosavi za Aneli Ahmić, a u svađu se uključila i Milosava.
- Ti si trebao da dođeš kod mene i da kažeš da ti je Milosava tražila guaranu za nju...Milosava, ne mešaj se, ti si kriva za ovo, našla si od svih da tražiš njemu za Aneli - rekla je Anita.
- Sviraj k***u, pričaj šta hoćeš, on nije dao - rekla je Milosava.
- Ti si dao guaranu za nju, pa si je uzeo, isto je kao da je popila - rekla je Anita.
- Izvini - rekao je Luka.
- Šta izvini, što nisi došao da mi kažeš - divljala je Anita.
Kurir.rs