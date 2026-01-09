Slušaj vest

Rijaliti učesnik Luka Vujović sve vreme je pokušavao da nasmeje Anitu Stanojlović, ali ni u tome nije uspeo.

- Lezi da spavamo, da se zagrlimo - rekao je Luka.

- Idi grli se tamo. Rekla sam ti da me pustiš - rekla je Anita.

- Neću da te pustim nikad - rekao je Luka.

- Samo probaj da me pipneš kada budem legla, kunem ti se, otići ću u pab da spavam. Ja ti nisam za spr*nju Luka. Skloni se - rekla je Anita.

- Hoćeš da idem ja u pab sad - rekao je Luka.

Anita ga je ponovo napala zbog energetskog pića koje je dao Milosavi za Aneli Ahmić, a u svađu se uključila i Milosava.

- Ti si trebao da dođeš kod mene i da kažeš da ti je Milosava tražila guaranu za nju...Milosava, ne mešaj se, ti si kriva za ovo, našla si od svih da tražiš njemu za Aneli - rekla je Anita.

- Sviraj k***u, pričaj šta hoćeš, on nije dao - rekla je Milosava.

- Ti si dao guaranu za nju, pa si je uzeo, isto je kao da je popila - rekla je Anita.

- Izvini - rekao je Luka.

- Šta izvini, što nisi došao da mi kažeš - divljala je Anita.

