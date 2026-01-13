Slušaj vest

Veče za nama u Eliti 9 obeležio je skandal i žustra svađa Bore Santane sa Jovanom Mitić.

Nakon što su se vređali u programu uživo, njihov okršaj nastavio se i tokom reklama. Ovaj nered izbio je kada je ona odlučila da će on ići u izolaciju sa Urošem Stanićem.

Psovke i uvrede

Bora Santana je uputio Jovani gnusne uvrede i pretnje, a obezbeđenje je hitno uletelo u Belu kuću, prekinulo program, kako ne bi došlo do fizičkog okršaja.

Sve je počelo zato što je Jovana odlučila da pošalje Boru i Uroša Stanića u izolaciju, što je Santanu isteralo iz takta.

- Da si se dobro ka*ala se mužem ne bi te ostavio sa detetom od dve godine - rekao je Bora.

- Sa nulom ćeš izaći - rekla je advokatica nakon čega je polila Boru.

- Da ti pi*aju u usta. Jesam li p**er? - vikao je Bora.

- Kako da ne poludim na Takija, koji dođe ovde i govori, a ja gotivim Maju - rekao je Bora.

- Kako gotiviš kada pričaš ovde devojkama da se ja dr*giram?! Ma kakav gas - rekla je Maja.

- Rekao je pre neki dan da su Maja i Miljana nimfomanke, šta te to čudi - rekla je Anastasija.

- Boro, nije ti adresa Boginja, nego Anastasija - rekao je voditelj.

- Šta je skočila?! Ova buljava neće da kaže - rekao je Bora.

- Šta sam ti ja kriva što te devojka neće?! - rekla je Boginja.

- I lud čovek vidi da tebi prija Uroševa pažnja. Nisam rekla da si ti pe*er - rekla je Anastasija.

- Ti si sam dozvolio da ga ljubiš u usta i da mu pljuješ u usta. Da li si svestan šta si radio u pušionici - rekao je Terza.

Tužna za Boru Santanu

Nedavno je u rijalitiju "Elita 9" došlo do žestokog sukoba između Bore Santane i Anite Stanojlović, o čemu se i te kako priča. U sve se umešao Luka Vujović, pa je u jednom trenutku moralo da reaguje i obezbeđenje, dok su sad objavljene poruke koje je Bora slao Aniti pre rijalitija, koje bacaju novo svetlo na njihov odnos.

Na Anitinom Instagram profilu osvanuo je stori sa porukama koje je Santana slao pobednici "Elite 7", ali i obaveštenje da će Bora dobiti tužbu zbog izgovorenih reči.

