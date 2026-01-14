Slušaj vest

Borislav Terzić Terza, nakon što se pomirio sa Sofijom, kleknuo je ispred nje i verio je u kazinu. Turbulentan dan počeo je u spavaćoj sobi kada je Sofija Janićijević došla do kreveta Bore Terzića Terze kako bi ga nagovorila da pređe kod nje.

Iako ju je on u prvi mah grubo odbio rečima "Skloni se", Sofija nije odustajala. Nakon što mu je donela vodu, usledio je zagrljaj i poljubac koji su jasno ukazali na to da su sve nesuglasice ostavili iza sebe.

Nakon što je palo pomirenje, usledio je trenutak koji niko nije očekivao. Terza je kleknuo nasred kazina i zaprosio Sofiju pred ostalim cimerima. Vidno emotivna, Sofija je bez oklevanja izgovorila "DA" i priznala mu svoja osećanja.

- Ne mogu da se probudim, a da te ne zagrlim - rekla je Sofija svom verenik, dodajući da više ne može da zamisli da zaspi bez njega.

Reakcije cimera

Dok su im ostali učesnici čestitali na veridbi, u Beloj kući se i dalje komentarišu njihovi prethodni sukobi.