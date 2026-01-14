Slušaj vest

Taki Marinković besan je kao ris na svoju ćerku Maju Marinković koja je, posle žurke u "Eliti 9", ponovo bila intimna sa Filipom Đukićem, sa kojim je spavala i za doček Nove godine, nakon čega nisu ušli u emotivnu vezu.

Iako ga je isprva hvalio na sva usta, Marinković je promenio mišljenje o Đukiću.

- Ja to ne podržavam, on je jedna obična bitanga! O njemu sam promenio mišljenje na najgore moguće, Bora je svašta izneo o njemu. Čovek je bez stava, karaktera, ičega - priča Taki i priznaje da ga je najviše povredilo to što mu je Filip, koji mu je bio prijatelj, iza leđa krišom bio sa ćerkom.

"Iza leđa mi je bio s ćerkom"

- Ne možeš da se družiš sa mnom, a da kriješ da si iza leđa bio sa mojom ćerkom. Zoveš me na rođendane, a ovamo sa Anitom praviš dogovor kako da ofirate i uništite moju ćerku. Bebica je dokazao da Filip nema ništa, nikakav stav, ništa. Muva njegovu devojku na njegove oči, za takve stvari se vadi oko! Bebica ga je vratio na fabričko podešavanje, plače kao pi****a. Mnogi će da plaču kad me budu videli uživo, kad me budu videli skakaće u jezero - besan je Taki.

On ističe da je ljut.

- Nego šta sam nego sam ljut. Ja bih voleo da je sutra Nova godina, a sada će da vidi kakve će sankcije da dobije. Nema više garderobe, ničega! Ne zanima me više Maja, nemojte ni vi više da me zovete za izjave - ljut je Majin otac.

Užasnut je ponašanjem Filipa Đukića, ali i Bore Santane.

- Bora priča najružnije stvari koje postoje, čovek nije normalan. Filip pijanac, kog svako veče vode u krevet upišanog - rekao je Taki, kojeg ne zanima da li će Filip i Maja ući u vezu.

- Ne zanimaju me uopšte, niti mogu da pomognem niti da odmognem. Moje savete nije poslušala i ćao! Imala je prva tri meseca stav, rešetala ih je, a sada dopušta da se spušta na nivo klošarki, a ovamo si kraljica rijalitija. Ja to nikako ne podržavam, pogotovo sa tim pijanim - rekao je Taki.

Uvukao joj s eu krevet

Nakon što su se ponovo poljubili nakon sedam dana, Filip Đukić se uvukao Maji Marinković u krevet.

Oni su se pokrili sa jorganom i krenuli sa ljubljenjem. Zatim su započeli vrelu akciju. Đukić je u jednom trenutku ubacio u šestu brzinu i zatresao ceo krevet.

Nakon što su već overili spavaću sobu vrelom akcijom, Maja Marinković i Filip Đukić odlučili su se za drugu rundu.

