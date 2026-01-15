Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić diskvalifikovana je iz "Elite 9", a o tome je obaveštena putem pisma koji je rano jutros stigao u Belu kuću.

Ona je u obavezi da plati novčanu kaznu.

Pismo produkcije

Veliki šef poslao je hitno pismo na adrese Bele kuće, a ovonedeljni vođa Jovana Mitić je pročitala takmičarima važno saopštenje.

- Draga Elito, obaveštavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo.

Na ovu vest reagovao je Uroš Stanić koji je odmah rekao: "Bravo veliki Šefe", i dok su pojedini bili zatečeni ovom odlukom, bilo je i onih koji su likovali.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Izvodili je iz rijalitija zbog zdravstvenog stanja

Inače, Miljana je krajem decembra izašla iz "Elite 9" jer joj se slošilo, pa ju je produkcija odvela u Urgentni centar. Ona se žalila na jake bolove u stomaku, a kada se vratila u Belu kuću odmah je krenula da pravi haos.

Naime, kako nam je Marija Kulić ispričala, Miljana je imala obilno krvarenje zbog leka kojeg uzima, zbog čega su joj se javili bolovi, ali se sve brzo stabilizovalo. U povratku u Belu kuću popričala je sa robom Rošom koji ju je pitao kako je.

- Znala sam i za bolje dane - počela je Miljana.

Nakon ovog razgovora za crnim stolom se sukobila sa Dušicom Đokić zbog čega je moralo obezbeđenje da reaguje.

- Šta se sad zgranjava na ovo, a d**ala je Viktoru - rekla je Miljana, na šta je zadrugarka skočila na nju.

Kurir.rs

Miljana Kulić u provodu: