Rijaliti učesnica Miljana Kulić diskvalifikovana je iz "Elite 9", a produkcija Pink televizije će je tužiti zbog kršenja ugovora.

Ona je dužna da plati kaznu od 50.000 evra.

Zašto je Miljana diskvalifikovana?

Naime, sinoć je na adresu Bele kuće stiglo je zvanično saopštenje od strane produkcije da će Miljana Kulić snositi kaznu zbog svog nedoličnog ponašanja.

- Elito, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će na osnovu ugovora koji je potpisala snositi kaznu od 50.000 evra, a Pink televizija će je tužiti shodno tom ugovoru - pisalo je u pismu produkcije.

Uroš Stanić: "Miljana Kulić me je udarila u glavu"

Takmičari su bili šokirani, a Uroš Stanić se zahvalio produkciji i izneo šokantne navode zbog kojih je Miljana Kulić navodno diskvalifikovana.

- Bravo Veliki šefe što si pravičan. Mama, podnesi tužbe za 3 udarca. Miljana Kulić me je udarila u glavu, lupila mi šamar i bacila me na pod - naveo je Uroš Stanić.

Fizičko nasilje je strogo zabranjeno u "Eliti", stoga Veliki šef odmah i hitno reaguje kad dođe do njega.