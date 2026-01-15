Slušaj vest

Poznata rijaliti učesnica Miljana Kulić, hitno je diskvalifikovana iz "Elite", a njena majka Marija Kulić se oglasila i otkrila da je odmah iz porodičnog doma u Nišu krenula po svoju naslednicu u Beograd.

Naime, sinoć je u "Elitu 9" stiglo obaveštenje o diskvalifikaciji Miljane Kulić. Nju će Pink TV da tuži i mora da plati kaznu od 50.000 evra.

Kako se šuška, razlog je navodno to što je fizički nasrnula na Uroša Stanića, iako još uvek nije potvrđeno.

Oglasila se Marija Kulić

Miljanina majka, Marija Kulić, oglasila se nakon ovog saopštenja.

- Vraća se, odmah smo krenuli po nju. Sada je ne dam, a ona jedva čeka da podnese tužbe - navela je Marija Kulić u objavi, pa se još osvrnula na Uroša Stanića.

- Ko je sve tukao malog pe**** pa nije diskvalifikovan. Bacali ga na pod i ako su, skraćeni udario Đukića, Asmin kog stigne, ali ko uzme pare unapred ne bude diskvalifikovan - navela je Marija Kulić.

