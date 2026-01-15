Slušaj vest

Miljana Kulić izbačena je iz "Elite 9" zbog fizičkog napada na Uroša Stanića i vređanja voditelja Milana Miloševića. Ona će morati da plati kaznu od 50.000 evra.

Tokom haosa Miljana je ušla u svađu sa Milanom Miloševićem, koji je u jednom trenutku napustio emisiju i zahtevao od produkcije da reši problem. Bilo je i vređanja između njih dvoje, a tu je bilo i obezbeđenje.

"Dobio sam pretnje direktno"

Milan je zatražio zaštitu je, kako je rekao, ne oseća se bezbedno u Miljaninom prisustvu.

- Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno - izjavio je Milan tokom uživo prenosa.

Njegove reči potvrdio je i učesnik Uroš Stanić, koji je otkrio da je Miljana zapretila da će voditelju "polomiti glavu".

Milošević je bio kategoričan u svom zahtevu:

Ispovest Milana Miloševića
Ispovest Milana Miloševića Foto: Boba Nikolić

- Izvedite bolesnicu odavde. Neću da budem u istoj prostoriji sa njom.

S obzirom na to da je Miljana, koja je uputila uvredu Milanu, i dalj ebila prisutna, on je obukao bundu i izašao iz emisije.

- Napuštam emisiju ovog trenutka, produkcija neka ovo rešava. Doviđenja — poručio je Milošević i izašao iz Bele kuće, ostavljajući takmičare u šoku.

Hitno saopštenje Velikog šefa

Ubrzo nakon incidenta, stiglo je hitno saopštenje Velikog šefa. Zbog nedopustivog ponašanja Miljana Kulić je momentalno diskvalifikovana.

Ovim povodom oglasila se  Miljanina majka Marija Kulić.

Miljana Kulić Janjuš
Foto: Preent Screen

- Miljana uskoro stiže u Niš. Poslala sam taksi po nju. Jutros je diskvalifikovana iz "Elite" nakon insistiranja Milana Miloševića da se izbaci iz Bele kuće. Rekao je kako mu stoji iza leđa, a uopšte nije bilo tako. U nekoliko navrata ju je vređao, pa se nakon toga izvinjavao u pušionici gde je od nje tražio cigarete i vadio se na nervozu - rekla je Marija za Alo i nastavila:

- Miljana svaki put pređe preko svega, a ništa se ne promeni. Molila sam da ne ulazi više u rijaliti, nije me poslušala, ali mislim da je sada shvatila neke stvari. Odlučila je da Miloševića goni privatnom tužbom i podržavam je u tome - otkrila je Marija.

marija kulić miljana kulić
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema navodima Marije Kulić, Miljana je u poslednje vreme smetala rijaliti cimeru Anđelu Rankoviću, za kog tvrdi da će biti pobednik "Elite 9".

- Izbaciše je zbog Anđela koji će pobediti ove sezone. Smetala mu je Miljana i nije mogao da podnese njen verbalni napad, nakon čega ih je ucenio. Mislim da je bilo ili ona, ili ja - tvrdi majka Miljane Kulić.

Ne propustiteRijalitiEVO GDE JE I ŠTA SE DEŠAVA SA MILJANOM NAKON DISKVALIFIKACIJE Marija Kulić se oglasila: Ne dam je više!
marija kulić miljana kulić
RijalitiPINK TUŽI MILJANU KULIĆ Evo zašto je diskvalifikovana iz "Elite 9"
Miljana Kulić o trudnoći
RijalitiMILJANA KULIĆ DISKVALIFIKOVANA IZ "ELITE 9" Produkcija je obavestila da će je tužiti!
StarsHAOS U ELITI 9! Miljana Kulić brutalno napala Janjuša, pa mu spomenula i pokojnog brata: "Imaš u porodici onog ko se obesio"
Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš

Miljana Kulić u provodu u Leskovcu Izvor: Kurir