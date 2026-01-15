Slušaj vest

Miljana Kulić izbačena je iz "Elite 9" zbog fizičkog napada na Uroša Stanića i vređanja voditelja Milana Miloševića. Ona će morati da plati kaznu od 50.000 evra.

Tokom haosa Miljana je ušla u svađu sa Milanom Miloševićem, koji je u jednom trenutku napustio emisiju i zahtevao od produkcije da reši problem. Bilo je i vređanja između njih dvoje, a tu je bilo i obezbeđenje.

"Dobio sam pretnje direktno"

Milan je zatražio zaštitu je, kako je rekao, ne oseća se bezbedno u Miljaninom prisustvu.

- Zamolio bih obezbeđenje da dođe, ne osećam se uopšte sigurno kada je Miljana Kulić iza mojih leđa. Dobio sam pretnje direktno - izjavio je Milan tokom uživo prenosa.

Njegove reči potvrdio je i učesnik Uroš Stanić, koji je otkrio da je Miljana zapretila da će voditelju "polomiti glavu".

Milošević je bio kategoričan u svom zahtevu:

Ispovest Milana Miloševića Foto: Boba Nikolić

- Izvedite bolesnicu odavde. Neću da budem u istoj prostoriji sa njom.

S obzirom na to da je Miljana, koja je uputila uvredu Milanu, i dalj ebila prisutna, on je obukao bundu i izašao iz emisije.

- Napuštam emisiju ovog trenutka, produkcija neka ovo rešava. Doviđenja — poručio je Milošević i izašao iz Bele kuće, ostavljajući takmičare u šoku.

Hitno saopštenje Velikog šefa

Ubrzo nakon incidenta, stiglo je hitno saopštenje Velikog šefa. Zbog nedopustivog ponašanja Miljana Kulić je momentalno diskvalifikovana.

Ovim povodom oglasila se Miljanina majka Marija Kulić.

Foto: Preent Screen

- Miljana uskoro stiže u Niš. Poslala sam taksi po nju. Jutros je diskvalifikovana iz "Elite" nakon insistiranja Milana Miloševića da se izbaci iz Bele kuće. Rekao je kako mu stoji iza leđa, a uopšte nije bilo tako. U nekoliko navrata ju je vređao, pa se nakon toga izvinjavao u pušionici gde je od nje tražio cigarete i vadio se na nervozu - rekla je Marija za Alo i nastavila:

- Miljana svaki put pređe preko svega, a ništa se ne promeni. Molila sam da ne ulazi više u rijaliti, nije me poslušala, ali mislim da je sada shvatila neke stvari. Odlučila je da Miloševića goni privatnom tužbom i podržavam je u tome - otkrila je Marija.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema navodima Marije Kulić, Miljana je u poslednje vreme smetala rijaliti cimeru Anđelu Rankoviću, za kog tvrdi da će biti pobednik "Elite 9".

- Izbaciše je zbog Anđela koji će pobediti ove sezone. Smetala mu je Miljana i nije mogao da podnese njen verbalni napad, nakon čega ih je ucenio. Mislim da je bilo ili ona, ili ja - tvrdi majka Miljane Kulić.