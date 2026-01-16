Slušaj vest

Voditelj "Elite 9", Milan Milošević, otkrio je pojedine detalje o učesnicima koje publika nema priliku da vidi gledajući rijaliti.

Osim što je komentarisao najaktuelnije učesnike, on je najavio i veoma zanimljiv rasplet u vidu vanrednog ubacivanja, a kako je nagovestio, reč je o Staniji Dobrojević.

O njenom ulasku se dosta spekulisalo, ali do toga za sada nije došlo. Stanija se nedavno vratila u Ameriku nakon kraćeg boravka u Srbiji, a kako Milan kaže, njen ulazak čeka cela nacija.

- Biće, biće, nacija čeka Staniju. Njen ulazak će da okrene priču za 180 stepeni - kaže Milan.

"Asmin ima mnogo tužbi od mene"

Milan tvrdi da sa Asminom Durdžićem ima sporove, ali da se obojica u rijalitiju ponašaju profesionalno.

- Te tužbe su aktuelne, on je pričao da je privođen na granici dva puta zbog jednog voditelja, na mene je mislio. Znam da je privođen na razgovore po pet sati. Tužbe su aktuelna postoji prilika da se nagodimo van sudski, ali to ćemo pričati kada izađe. Ali kada je ušao u rijaliti tu nastupa moja surova profesionalnost gde ga ne gledam kao nekog za ročište već kao nekog ko je zanimljiv za rijaliti. Operisan sam od sujete.

Svi mnogo lažu, to je zanimljivije ali šta bih ja radio da oni pričaju istinu. Aneli, Luka Asmin i Maja, svi imaju emocije ukrštene jedne prema drugim tu je sada i Anita došla. Da li Luka sada tera inat videćemo, mnogo vremena je ispred nas. Ova sezona će biti da uvek ima dalje.

O odnosu Aneli i Asmina

Milan tvrdi da gledaoce, kada je odnos Aneli i Asmina u pitanju, očekuje svašta.

- Ne mogu da se postavim na njihova mesta, šta su prelazili ćerka majci ozbiljne ratove dece sa roditeljima, praštanja, vređanja i optužbe za gnusne radnje mirili su se bračni partneri pa što ne bi i ovo podržali ako se pomire. nije to sada ništa novo, tu će da bude svašta. Nacija čeka Staniju, njen ulazak će da okrene priču za 180 stepeni - rekao je Milan, pa je prešao na Filipa i Teodoru:

- Filip i Teodora, tu je u pitanju nasilno prekinuta ljubav. On je promenio priču da mu kao nije zanimljiva zbog muškog ega. Oni će napolju da budu zajedno, a Bebica to neće znati. Ići će sa ocem da ispravlja limove a ona će da bude sa Filipom. Ovo garantujem. On je na silu vratio Teodoru.

Kurir.rs/Blic