Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija "Elita 9", a kako produkcija pomenutog šou programa navodi, Pink će da je tuži. Takođe, ona mora da plati 50.000 evra kaznu zbog napuštanja rijalitija pre izbacivanja. Nakon što je izbačena, odmah je otišla u Niš.

Marija Kulić, Miljanina mama, optužila je voditelja Milana Miloševića da je direktno kriv za njenu diskvalifikaciju, navodeći da je izmislio dramu samo kako bi ona bila izbačena.

Danas, dan nakon što Miljana više nije deo Elite 9, Marija je javno objavila poruke koje je Milan slao Miljani pre samo tri dana, kada je ona zbog zdravstvenih razloga napustila rijaliti na kratko i otišla kod doktora u pratnji produkcije.

Poruke Miljane i Milana

- Pogledajte sada ko joj je pisao pre tri dana kada je bila na kontrolu i kući, kako se poneo prema njoj jutros. Vi procenite o kakvom se čoveku radi - napisala je Marija, pa objavila poruke.

Milan: Srećno Miksi

Miljana: Hvala, Milanče

Milan: Sinoć si pokidala intervju

Miljana Kulić i Milan Milošević Foto: Printscreen Instagram

Voditelj joj je usput poslao i fotografiju svoje majke, nakon čega ga je Miljana zvala.

Marija je nakon ove objave napisala:

- Da li je on toliko mrzi ili se folira da je fin i da je voli ili mu je rečeno da odglumi demonstrativni odlazak, a prva mu ništa nije rekla - napisala je između ostalog Marija na Instagramu.

