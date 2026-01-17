Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" danas biraju najlukaviju osobu, a Borislav Terzić Terza tom prilikom progovorio je o Sofija Janjićijević koju je nedavno verio, a zatim su stavili tačku na odnos.

- Sofija me je razočarala i povredila. Nakon svega što se sinoć desilo, bilo bi suludo da je ne navedem. Ona je perfidno davala kiflice drugim momcima. Bila je sa mnom i radila je stvari koje mi smetaju. Na drugom mestu je Aneli. Na trećem mestu je Dača. Veoma je pametan i inteligentan momak, njemu se svi poveravaju, a onda ih - kazao je Terza.

Inače i Sofija je govorila o njihovom odnosu nakon veridbe.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janjićijević Foto: Printscreen YouTube

- Jako sam loše zbog svega što se desilo. Bila sam veoma tužna danima unazad, jer mnogi učesnici žele da se Terza i ja rastanemo. Učesnici stalno pričaju da ja gledam Milana, a dečko me ne zanima uopšte. Terza veruje svima, samo meni ne. Juče sam bila tužna ceo dan, popila sam više, malo jela, zato je i došlo do svega onoga, one svađe naše. Rekla sam sve što ne mislim, samo da bih ga povredila, samo zbog onog njegovog plesa sa Aneli. Spavali smo odvojeno, a onda sam ga dozvala da sa mnom legne u naš krevet, jer je spavao u dnevnom boravku. Učesnici sad pričaju svašta po kući. Kako god bilo, nismo najgori par ovde. Želela bih da se izvinim Terzinoj porodici jer sam sve izgovarala, veoma se kajem - kazala je Sofija.

O krštenju Terzine ćerke

Sofija se tada dotkala i krštenja Terzine ćerke.

- Svađe i jesu najviše nastale jer je on nakon toga veoma nervozan. Što se tiče tog izbacivanja iz crkve i svega što mu se desilo, ja nikada do sad čula nisam da je neko nekog izbacio iz crkve, pogotovo ne oca deteta. Ona danima ne spava, sanja gluposti. Stalno je napet i pod stresom. Ne znam stvarno zbog čega tolika netrpeljivost. Ako ne budem ja bila pored Terze, biće neka druga, jednostavno je tako, da se ne lažemo. Milica sve ovo Terzi radi iz inata. Ona je u crkvi mene spomenula, što je veoma žalosno - rekla je ona.

Kurir.rs

Borislav Terzić Terza prvi put sa ćerkicom: