Slušaj vest

Miljana Kulić nedavno je diskvalifikovana iz rijaliti programa "Elita 9". Ona se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila fotografiju iz salona lepote.

Naime, Miljana je otišla u salon kako bi je našminkali, a na pomenutoj društvenoj mreži je objavila finalni rezultat.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram

Nišlijka je pozirala i pokazala je kako se spremila, ali nije otkrila gde je krenula. Ona se, inače, povodom diskvalifikacije iz Elite 9 još uvek nije oglasila.

Inače, Miljana se trenutno nalazi u Nišu.

Oglasila se Marija Kulić

Inače, pojavile su se spekulacije da je Miljani zapravo istekao ugovor sa produkcijom "Elite". Ovim povodom oglasila se i Marija Kulić, koja je demantovala ove navode, ističući da u ugovorima koje Miljana potpisuje ne postoji vremensko ograničenje.

- Kažu da je Miljani istekao ugovor tačno četiri meseca od početka - napisala je jedna žena.

- Nije ona nikada pod ugovorom o trajanju. To je laž - rekla je Marija.

Kurir.rs