Asmin Durdžić, ušesnik Elite 9, progovorio o odnosu sa Stanijom Dobrojević. Asmin je, između ostalog, otkrio šta je bio okidač za raskid sa njom.

- Stanija koliko god da deluje vatreno i ludo, ona je privatno skroz draga osoba. Mirna, povučena, ustaje u 5 ujutru, joga, ne pije, ne puši. Mene je kod Aneli privukao izgled prvo, to ih sve povezuju, po izgledu su mega bombe. Po karakteru nisu iste, ja mogu u izgled da budem zaljubljen dan, dva... - kaže Durdžić i dodaje:

- Stanija je top devojka, ali napravila je dve greške preko kojih ne mogu da pređem... Nije Maja razlog raskida sa Stanijom, razlog je zatvoren prostor - poručio je Asmin u emisji kod Sanje Marinković, a Maja ga je prekinula.

- Treba da bude iskren, naravno da je odlepio za mnom, to se vidi - rekla je Maja.

- Ja sam bio mesec dana jako dobar dečko, posle sam poludeo. Meni je bolje kad sam sam, onda ne razmišljam šta je napolju, da li me vara ili ne. Maja mi je napravila haos u glavi. Ja se ne nadam, ona ima odnos s drugim muškarcem, ja je branim, gledam je kao drugaricu... - tvrdi Asmin, a Maja je otkrila da li ima nade za njih!

- Stanija je divna devojka, nećemo se smuvati mi nikada... - bila je jasna Maja.

Mustafa priznao da se ogrešio o Staniju

Asminov otac Mustafa je sada promenio ploču što se tiče Stanije i istakao da mu je žao nje.

- Meni je jako žao Stanije jer sam pročitao da je ona imala teško detinjstvo i stalno je menjala škole. Bio sam iskren, ali ona je rekla da se Asminova porodica umešala u njihov odnos zbog čega sam ja dao onakvu izjavu - rekao je Mustafa nedavno.

