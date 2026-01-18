"STAVILI SU MI EKSPLOZIV POD AUTO" Šok priznanje u Eliti: Advokatica pričala o svom životu, pa Bori Santani natrljala na nos sve uvrede
Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sunčici Milić, a onda je nastala prava drama između advokatice Jovane Mitić i Bore Santane u Eliti 9.
Jovana i Bora definitivno ne mogu nikako da nađu zajednički jezik, a ona ja sada Santani natrljala na nos sve uvrede koje joj je izgovorio.
"One to izazivaju"
- Ti prema Anastasiji nisi nikad bio grub i bezobrazan. One to izazivaju, a sad su sebi dale elana da se uzdignu. Jedino si ispao bezobrazan prema Jovani i Boginji. Uroš drži pažnju i neće da kaže ono što što je saznao osim ako ga sami ne izazovete ili podignete - rekla je Sunčica.
"Stavili su mi eksploziv ispod auta"
- Ja Boru za ova četiri meseca nisam nikad uvredila. U odabranima sam nominovala Anastasiju zbog promašanja prema njemu. Ti bi voleo da te ja bijem, pljujem i proganjam, ali ja to ne mogu jer nemam u sebi. Ti nemaš taj novac i moć sa kojim mene možeš da kupiš. Ja nemam tvoj novac, tvoju medijsku moć, ali imam diplomu i dete, ali imam... U tome je moja snaga! Imam silu sa kojom se ovde nikad nisam kur**besala. Meni su stavili eksploziv pod vozoilo i nikad nakon toga nisam sela u auto i to je razlog zbog kog sam otišla u Francusku. Zavek ste mi izbili ideju iz glave da se vratim u dom za kojim patim - rekla je Jovana, pa se osvrnula na Uroša:
- Ja nisam ubica! Rekao sam u afektu to za reku. To što sam te psovao, nisi ni ti mene ništa manje - branio se Bora.
Kurir/Blic