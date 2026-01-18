Slušaj vest

Maja Marinković iskazala je želju za masažom, te se Asmin Durdžić ponudio da je on izmnasira umesto Murata koji često masira učesnike, ali se nalazi u izolaciji i ne sme da ima komunikaciju sa osobama koje nisu nominovane.

- Mogla bih na masažu ja kod Murata, znam da je u izolaciji, ali bi mi prijala veoma, leđa me bole - rekla je Maja.

- Ja odlično masiram. Tri sekunde su mi potrebne da ti pokaćem, makar kroz pidžamu - dodao je Asmin.

- Ma... 'Ajde bre. Neću. Rekla sam ti, dosadan si - kazala je Maja.

- Pomoć i lek se nikada ne odbijaju, samo da znaš - rekao je Asmin.

