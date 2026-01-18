Asmin Durdžić ne odustaje od Maje Marinković, na sve načine pokušava da je osvoji
Rijaliti
MAJA ODUVALA ASMINA, PONOVO! Durdžić na sve načine pokušava da osvoji starletu, moli je za MAKAR TRI SEKUNDE nežnosti!
Maja Marinković iskazala je želju za masažom, te se Asmin Durdžić ponudio da je on izmnasira umesto Murata koji često masira učesnike, ali se nalazi u izolaciji i ne sme da ima komunikaciju sa osobama koje nisu nominovane.
- Mogla bih na masažu ja kod Murata, znam da je u izolaciji, ali bi mi prijala veoma, leđa me bole - rekla je Maja.
- Ja odlično masiram. Tri sekunde su mi potrebne da ti pokaćem, makar kroz pidžamu - dodao je Asmin.
- Ma... 'Ajde bre. Neću. Rekla sam ti, dosadan si - kazala je Maja.
- Pomoć i lek se nikada ne odbijaju, samo da znaš - rekao je Asmin.
