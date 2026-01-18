Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina raskrinkala je Luku Vujovića i tkrila sve laži koje je plasirao o sebi.

- Slađo, da li je Luka Vujović vlasnik tog lokala na Zlatiboru ili nije?

- Sve ono što je Ena ispričala za njega je istina. On je bio potrčko i kuvar, a njegov prijatelj drži taj lokal. Ja i Terza smo imali baš neprijatnu situaciju kada ga je Terza pozvao da smo u tom restoranu, a mi smo bukvalno platili ceo račun jer naravno lokal nije njegova - rekla je Slađa.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Kako gledaš na onakve odnose Luke i Anite?

- Anita je devojka koja prvo ne zna na čiji je polni organ sela. Ušla je u rijaliti i to veče bila sa Filipom, a onda plakala za Anđelom. Od Lukine i Anitine veze nema ništa, to je samo iživljavanje preko pokrivača - rekla je Slađa u emisiji ''Premijera Vikend specijal''.

O Aneli i Asminu

- U moju kumu sam se razočarala i zato joj ništa nisam poslala jer se ona druži lažno sa Majom. Ona prosto želi da Maja ne uđe u kombinaciju s Asminom, shvatila sam da je Aneli definitivno i dalje zaljubljena u njega. Ona je patila za porodicom i za tim što Nora nema tatu, a to je bila jedna porodica koji je imao mnogo love. Ona očekuje od Asmina da se pomire, ali ja mislim da će se on pomiriti sa Stanijom - rekla je Slađa.

Kurir.rs