Iako je sve bilo spremno za još jedno izbacivanje iz "Elite", a takmičari u izolaciji isčekivali presudu, noć se završila potpuno neočekivano. Nakon napete igre u diskoteci, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da niko ne napušta Belu kuću.

Darko Tanasijević je izveo nominovane učesnike - Uroša Stanića, Dušicu Đokić, Jovana Rajića i Murata - i odveo ih u diskoteku kako bi se odigrala borba za opstanak.

Po dolasku u diskoteku, voditelj im je predočio pravila igrice Velikog šefa koja je zahtevala spretnost i brzinu. Zadatak nominovanih bio je da, koristeći samo mahanje tanjirom, pomere čašu sa jednog na drugi kraj stola.

Murat odneo pobedu i duple glasove

U ovom neobičnom izazovu najbolje se snašao Murat, koji je prvi uspeo da reši zadatak. Kao nagrada za pobedu u igri, njemu su glasovi publike duplirani.