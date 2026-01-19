ŠOK OBRT U ELITI 9 U NOĆI IZBACIVANJA! Muratu se duplirali glasovi, a onda su svi ostali u NEVERICI zbog odluke Velikog šefa
Iako je sve bilo spremno za još jedno izbacivanje iz "Elite", a takmičari u izolaciji isčekivali presudu, noć se završila potpuno neočekivano. Nakon napete igre u diskoteci, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da niko ne napušta Belu kuću.
Darko Tanasijević je izveo nominovane učesnike - Uroša Stanića, Dušicu Đokić, Jovana Rajića i Murata - i odveo ih u diskoteku kako bi se odigrala borba za opstanak.
Po dolasku u diskoteku, voditelj im je predočio pravila igrice Velikog šefa koja je zahtevala spretnost i brzinu. Zadatak nominovanih bio je da, koristeći samo mahanje tanjirom, pomere čašu sa jednog na drugi kraj stola.
Murat odneo pobedu i duple glasove
U ovom neobičnom izazovu najbolje se snašao Murat, koji je prvi uspeo da reši zadatak. Kao nagrada za pobedu u igri, njemu su glasovi publike duplirani.
Međutim, pravi šok usledio je tek nakon završetka igre. Iako su takmičari strepeli ko će zauvek napustiti rijaliti, Darko Tanasijević je saopštio iznenađujuću odluku produkcije - ove noći niko neće napustiti Belu kuću.