Slušaj vest

Iako je sve bilo spremno za još jedno izbacivanje iz "Elite", a takmičari u izolaciji isčekivali presudu, noć se završila potpuno neočekivano. Nakon napete igre u diskoteci, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da niko ne napušta Belu kuću.

Darko Tanasijević je izveo nominovane učesnike - Uroša Stanića, Dušicu Đokić, Jovana Rajića i Murata - i odveo ih u diskoteku kako bi se odigrala borba za opstanak.

Po dolasku u diskoteku, voditelj im je predočio pravila igrice Velikog šefa koja je zahtevala spretnost i brzinu. Zadatak nominovanih bio je da, koristeći samo mahanje tanjirom, pomere čašu sa jednog na drugi kraj stola.

Murat odneo pobedu i duple glasove

U ovom neobičnom izazovu najbolje se snašao Murat, koji je prvi uspeo da reši zadatak. Kao nagrada za pobedu u igri, njemu su glasovi publike duplirani.

Međutim, pravi šok usledio je tek nakon završetka igre. Iako su takmičari strepeli ko će zauvek napustiti rijaliti, Darko Tanasijević je saopštio iznenađujuću odluku produkcije - ove noći niko neće napustiti Belu kuću.

Ne propustiteRijalitiBILO JE TESNO! Nije poštovao pravila igre Velikog šefa, ali mu ni to nije pomoglo - svi su zanemeli kada je Darko izgovorio njegovo ime (VIDEO)
Branko Živić
RijalitiONA JE IZBAČENA IZ ELITE 9: Čim je stigla kod Dušice Jakovljević u studio otvorila dušu - evo zašto je razočarana (VIDEO)
Ivana Jovanović
RijalitiNIJE IMAO ŠANSE PORED RIJALITI IGRAČA: Dobio samo 1 posto glasova, cimeri ga zaskočili, a u studiju se potpuno slomio
Viktor Zeljko
StarsDŽABA MU ŠTO SE LJUBIO SA MUŠKARCEM: On je izbačen iz Elite 9, nije imao obraza da gleda direktno u kameru - pokajao se (FOTO)
Dejan Ketić izbačen iz Elite 9