ONA ULAZI U ELITU 9! Bila u vezi s ovim pevačam, a priznala da je tri godine bila ljubavnica njegovom oženjenom kolegi
Milica Mitrović najavila je na svom Instagramu ubacivanje novog takmičara u rijaliti program "Elita 9". Kako saznaju mediji, na velelepno imanje u Šimanovcima će ući bivša rijaliti učesnica Jovana Cvijanović.
Afera s Medenicom
Inače, Jovana Cvijanović ranije je bila učesnica rijalitija, a jednom prilikom je otkrila da je navodno bila u vezi sa oženjenim pevačem Peđom Medenicom. Jovana je tada objasnila da ima sve dokaze o tome šta joj je Peđa slao svojevremeno.
- Otkad imam svoj prvi telefon, sve je tu. Ništa nisam brisala. Niko me nije tužio baš zato što pričam istinu. Mnogi su pričali da sam lagala unutra, da izmišljam. U jednoj emisiji sam pokazala neke dokaze. Imam prepiske, imam demo snimke pesama koje je komponovao za druge pevače. Imam sve. Mada, ne bih ja Peđu više spominjala, da ne zatežem situaciju više zbog njegovog privatnog života - rekla je ona jednom prilikom za medije.
Peđa je inače, govorio o svom braku uvek transparentno.
- Ne krijem ženu, niti nas dvoje imamo nekakav dogovor da se na javnim mestima ne pojavljujemo zajedno, nego je to jednostavno tako, ne petljam suprugu u svoj posao - rekao je Peđa jednom prilikom.
Jovana je bila u vezi i sa MS Stojanom.
Bez izbacivanja
Podsetimo, iako je sve bilo spremno za još jedno izbacivanje iz "Elite 9", a takmičari u izolaciji isčekivali presudu, noć se završila potpuno neočekivano. Nakon napete igre u diskoteci, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da niko ne napušta Belu kuću.
Kurir/Blic