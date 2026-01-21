"BORIN PRIJATELJ JE BIO SA MLICOM PRE NJIHOVOG VENČANJA" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana
Tokom boravka u "Eliti 9" Bora Santana se zvanično razveo od Milice Kemez koju je potom optužio da je ušla u emotivni odnos sa njegovim drugom. Sada se oglasila i Borina sestra po ocu, Dragana Đorđević Marinković koja je iznela žestoke optužbe na račun bivše snajke.
Dragana je rekla da je na Boru razvod dosta uticao, ali i na čitavu njihovu porodicu koja je bila jako vezana za snajku.
- Trenutno Bora nije "taj Bora". Prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu o Milici, da je već pre braka bila u vezi.
.. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još pre njihovog venčanja... To je 99 odsto tačna informacija. Bio je taj momak i na crkvenom venčanju i u hotelu, kad su pravili - počela je ona u emisiji "Pitam za druga".- To je i Zorica Marković potvrdila, zato nije ni došla na svadbu, jer je to sve znala. Što se tiče Milice, ona je bila stvarno porodična žena, volela je porodicu, dočekala nas je lepo kad god smo otišli. Šta se desilo sa njima, ne znam. Jedan brak se ne gradi preko noći, ako je trpela sedam godina... Bora bi se promenio,ako je bio nasilan kako ona kaže, ali on nije takav. Oni su odložili svadbu već jednom, za godinu dana. Da joj je bilo toliko loše sa Borom, ne bi trpela. Ona je imala lepih momenata sa Borom, prošli su pola sveta, svašta su stekli. Tata je imao veliko poverenje u nju i mnogo ju je voleo. Kad je čuo šta se desilo, zdravstveno stanje mu je mnogo loše. Ako nije htela da živi s njim, nije trebalo da se venčava. Papir za razvod mu je poslala na rođendan, to je namerno uradila. Ja nju i dalje poštujem, ali nije trebalo to da uradi na taj način - smatra Dragana, koja je upitana da li misli da je Bora Milicu preboleo, odgovorila odrično.
- Ne. On je mnogo pogođen emotivno, teško će preboleti. Ona mu je bila pokretač svega, sve su zajedno stekli. Tata je u mnogo lošem zdravstvenom stanju, imao je osam moždanih udara kad se to desilo, u roku od dve nedelje - šokirala je u pomenutoj emisiji Borina sestra.
Bora: "Obmanjivala me je"
Podsetimo, Bora je nakon razvoda rekao da je shvatio da ga je Milica obmanjivala.
- Meni je rekla Milica da me više ne voli i rekla je: ''Videćeš kako će ti biti''. Ona je spremala mene za to da će biti sa nekim, sa kim je sada. Vraćam film koliko su me obmanjivali dugo, Milica i čovek koji je u mojoj kući godinama bio - rekao je on.