.. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još pre njihovog venčanja... To je 99 odsto tačna informacija. Bio je taj momak i na crkvenom venčanju i u hotelu, kad su pravili - počela je ona u emisiji "Pitam za druga".- To je i Zorica Marković potvrdila, zato nije ni došla na svadbu, jer je to sve znala. Što se tiče Milice, ona je bila stvarno porodična žena, volela je porodicu, dočekala nas je lepo kad god smo otišli. Šta se desilo sa njima, ne znam. Jedan brak se ne gradi preko noći, ako je trpela sedam godina... Bora bi se promenio,ako je bio nasilan kako ona kaže, ali on nije takav. Oni su odložili svadbu već jednom, za godinu dana. Da joj je bilo toliko loše sa Borom, ne bi trpela. Ona je imala lepih momenata sa Borom, prošli su pola sveta, svašta su stekli. Tata je imao veliko poverenje u nju i mnogo ju je voleo. Kad je čuo šta se desilo, zdravstveno stanje mu je mnogo loše. Ako nije htela da živi s njim, nije trebalo da se venčava. Papir za razvod mu je poslala na rođendan, to je namerno uradila. Ja nju i dalje poštujem, ali nije trebalo to da uradi na taj način - smatra Dragana, koja je upitana da li misli da je Bora Milicu preboleo, odgovorila odrično.