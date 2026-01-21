Slušaj vest

Učesnica rijaliti programa "Elita 9", Sandra Todić, suočila se sa oštrom sankcijom zbog kršenja osnovnih pravila ponašanja na imanju u Šimanovcima. Produkcija je donela odluku da ona bude kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara.

Razlog za ovu visoku novčanu kaznu je taj što je Sandra vređala druge učesnike, konkretno Hanu i Nerija.

Iako su svim takmičarima jasno predočena pravila života u Beloj kući, a na samom imanju postoje i istaknuti plakati koji podsećaju na dozvoljeno i nedozvoljeno ponašanje, produkcija je ovim potezom potvrdila da se vređanje cimera neće tolerisati.

Sandra Todić

Inače, mnogi takmičari ne poštuju jasna pravila, a najčešće su kažnjavani zbog spavanja u nedozvoljeno vreme.

Pre nekog vremena upravo zbog tog prekršaja kažnjeni su oduzimanjen nedeljnog honorara Sara Šajić, Sara Stojanović, Miki Dudić, Iva Stupar, Anastasija Brčić, Nero Ružanji i Hana Duvnjak.

Osnovna pravila života na imanju prekršila je i Matorina devojka Dragana Stojančević zbog čega je kažnjena.

Miljana Kulić izbačena je sa imanja zbog udaranja Uroša Stanića i vređanja voditelja Milana Miloševića.

