Slušaj vest

Asmin Durdžić ponovo se prisetio odnosa sa Stanijom i u Eliti u razgovoru sa cimerima govorio o njihovom odnosu.

Asmin je otkrio da je na početku veze želeo da prekine vezu sa njom i da se pokajao što to nije učinio.

"Planirao sam da je šutnem"

- Obe su lepe i atraktivne, ali kada bi sele Maja i Stanija jedna pored druge, ja bih rekao da je Maja iskrenija - otkrio je Asmin.

- Znači da je Stanija folirant? - pitao je Dača.

- Ja sam planirao da šutnem Staniju još na početku naše veze, nešto me je slagala. Uvek sam se kajao jer nisam to na početku uradio - dodao je Asmin.

- Kako to? Ti su ušao ovde i rekao si da si sa Stanijom u srećnoj vezi - nastavio je Dača i pitao:

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Prinstcreen, Printskrin/Instagram

- Da je neko sad uslika sa fudbalerom nekim, kako bi reagovao? 

- Pa ona je onda tom nekom da tu da je iz**be dva puta. Sposobna je jedino da se skine u tangice i da se slika. Ona nije žena za ceo život. Nema tu perspektive nikakve - rekao je Asmin.

Stanija Dobrojević Foto: Printskrin/Instagram, Marko Karović, Printscreen

"Ne znam ko je Asmin"

Kako kaže, Asmina danas ne prepoznaje:

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu - iskreno je priznala.

Ne propustiteStarsSTANIJU HOĆE DA ŽENI BOGATAŠ IZ AMERIKE! Vlasnik je lanca hotela, šalje joj skupocene poklone: Za starletu ima JEDAN USLOV!
Stanija Dobrojević otišla na remont
RijalitiSTANIJA ULAZI U ELITU 9 Milan Milošević otkrio poverljive detalje: Njen ulazak će da okrene priču za 180 stepeni...
Stanija Dobrojević.jpeg
Stars"STANIJA NIJE IZMIŠLJALA" Otac Asmina Durdžića pokazao sa kakvim kožnim problemima se bori njegov sin (FOTO)
Mustafa Durdžić
StarsSTANIJA POKAZALA UMEĆE ZA ŠPORETOM! Kada je okrenula pozadinu nikome nije bilo dobro, baš je obdarena (FOTO)
Slika zaslona 2026-01-11 u 21.53.16.png

Stanija u tangama usisava stan Izvor: Instagram/stanijadobrojevic