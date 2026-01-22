Slušaj vest

Asmin Durdžić ponovo se prisetio odnosa sa Stanijom i u Eliti u razgovoru sa cimerima govorio o njihovom odnosu.

Asmin je otkrio da je na početku veze želeo da prekine vezu sa njom i da se pokajao što to nije učinio.

"Planirao sam da je šutnem"

- Obe su lepe i atraktivne, ali kada bi sele Maja i Stanija jedna pored druge, ja bih rekao da je Maja iskrenija - otkrio je Asmin.

- Znači da je Stanija folirant? - pitao je Dača.

- Ja sam planirao da šutnem Staniju još na početku naše veze, nešto me je slagala. Uvek sam se kajao jer nisam to na početku uradio - dodao je Asmin.

- Kako to? Ti su ušao ovde i rekao si da si sa Stanijom u srećnoj vezi - nastavio je Dača i pitao:

- Da je neko sad uslika sa fudbalerom nekim, kako bi reagovao?

- Pa ona je onda tom nekom da tu da je iz**be dva puta. Sposobna je jedino da se skine u tangice i da se slika. Ona nije žena za ceo život. Nema tu perspektive nikakve - rekao je Asmin.

"Ne znam ko je Asmin"

Kako kaže, Asmina danas ne prepoznaje:

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu - iskreno je priznala.