Slušaj vest

Tokom "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebice.

- Zašto pokušavaš da sakriješ suze? Nije to sramota i nećeš biti tema ismejavanja - glasilo je pitanje.

- Nekad pokušavam, nije često. Ona mi kaže da treba da budem iskren i da pokažem kako se osećam - rekao je on.

Teodora šokirala

Teodora Delić Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen Instagram

- Ona kao da ima sramotu da to pokaže da ga ovde ne bi ismejavali - dodala je Teodora.

- Ona njemu zamera jer neće da pušta suze, a suze su zbog toga jer je pravila sr*nje - dodao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsRASKID KOJI ĆE NAPRAVITI HAOS! Dešava se raspad poznatog estradnog para, razlog je popularni muškarac kog svi znate
Silueta pevač
StarsBEZ BLAMA I SRAMA! Nakon što ga je varala, nazivala psihopatom, tukla i htela da ode kući: Teodora pružila Bebici neverovatan užitak
Teodora Delić
StarsFILIP PLAČE KAO KIŠA! Nakon što ga je Bebica pesničio Đukić ne može da se smiri: Teodora se razbesnela pa izabrala jednog od njih dvojice
Sukob Filipa i Bebice
StarsDRAMA U PROGRAMU UŽIVO: Sučeljavanje bivših partnera, Ivan preokrenuo tok emisije
Ivan Marinković

 Pogledajte dodatni snimak:

20260117-STARS-EP581-SUBOTA Izvor: kurir tv