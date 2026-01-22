HAOS U RIJALITIJU: Ivan otvoreno progovorio o Sandrinom ponašanju, a onda je ona napravila ovaj potez
Tokom emisije "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Tanju Boginju.
- Kako se osećaš kao jedina devojka sa kojom je Filip trezan proveo vreme, a mnogi pričaju da si beton liga i nebitna? - glasilo je pitanje.
- Osećam se lepo - rekla je ona.
Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.
Svađa
- Kako komentarišeš tvoju bivšu devojku Sandru Todić? - glasilo je pitanje.
- Par puta me je bez razloga vređala. Poslednje je bilo u odabranima dao sam joj omekšivač i bili smo top, a kad smo ispirali veš došla je i psovala. Samo sam prekinuo komunikaciju jer mi ne pada na pamet da se svađam. Trenutno je samo Luks podržava i to mi je čudno. Sa svima sa kojima je bila najbolja je najviše izvređala. Boginji je pominjala majku, a branila je od ljudi koji su joj dirali pokojnu majku - pričao je Ivan.
