Tokom emisije "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Tanju Boginju.

- Kako se osećaš kao jedina devojka sa kojom je Filip trezan proveo vreme, a mnogi pričaju da si beton liga i nebitna? - glasilo je pitanje.

- Osećam se lepo - rekla je ona.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Svađa

- Kako komentarišeš tvoju bivšu devojku Sandru Todić? - glasilo je pitanje.

- Par puta me je bez razloga vređala. Poslednje je bilo u odabranima dao sam joj omekšivač i bili smo top, a kad smo ispirali veš došla je i psovala. Samo sam prekinuo komunikaciju jer mi ne pada na pamet da se svađam. Trenutno je samo Luks podržava i to mi je čudno. Sa svima sa kojima je bila najbolja je najviše izvređala. Boginji je pominjala majku, a branila je od ljudi koji su joj dirali pokojnu majku - pričao je Ivan.

Ivan Marinković i Anđelo Ranković
Miljana Kulić Ivan Marinković
WhatsApp Image 2025-07-20 at 4.35.25 AM (1).jpeg
Ivan Marinković

