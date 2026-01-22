- Ona nije sa svoja, nekako je čudna. Sve ono što je iznela o bivšim oženjenim muškarcima i Janjuš se i tad sa njom zafrkavao. Verujem da je njemu trebalo neko da mu opegla, ali da je nikad nije uzimao za ozbiljno. Ona čuje samo unutrašnje glasove, a spolja joj ništa ne ulazi. Janjuš je u ovoj sezoni jako simpatičan i duhovit.

O Mileni Kačavendi

- Nije mi bio okej u sezoni kad je bio sa Aneli, ali sad jeste i najbolji je kad nije u vezi. Žao mi je što Kačavenda nije uspela da ga osvoji. Verujem da je bio sa njom kad nije znao šta će sa sobom, ali da se zaljubio nema šanse. On nju nije pravio ludom nego je ona takva kakva jeste i nije čitava - govorila je ona u emisiji "Pitam za druga".