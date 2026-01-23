Slušaj vest

Od kako se Teodora Delić pojavila u javnosti spekuliše se da je bila u ljubavnoj romansi sa ocem Maje Marinković, Takijem.

Delićeva je i prilikom svoje prve sezone u rijalitiju demantovala svaku povezanost sa Marinkovićem, ali joj ovoga puta to nije pošlo za rukom.

Crno na belo

Nakon ružnih reči koje je izgovorila za crnim stolom na račun Takija, on je rešio da pokaže dokaz da su imali nešto više od prijateljstva, te je na Instagramu objavio njihove zajedničke klipove.

Na snimku se jasno vidi da je Teodora sa Takijem i da se strasno ljube, smeju.

Marinković je na video snimku napisao:

- Da li je ovo Teodora?

"Nikada nisam bila sa njim"

Podsetimo, kada se Teodora prvi put pojavila kao učesnik rijalitija Marinković ju je ispratio do karantina, a šuškalo se da joj je upravo on pomogao da dospe u javnost.

Teodora je nedavno ponovo demantovala da je bila u romansi sa Takijem.

- Nikada nisam bila sa njim. Nisam videla sve slike, za mene su slike već viđene i cela priča mi je već ispričana. Matora drtina je jer non stop aludira da smo imali bilo šta u ljubavnom smislu i da smo imali intimne odnose, što ja tvrdim da nismo nikada - rekla je Teodora.

Teodora Delić je trenutno aktuelna učesnica Elite, te je nemoguće stupiti sa njom u kontakt.