Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su o Staniji Dobrojević i Maji Marinković.

Tom prilikom, Asmin je na nikada suroviji način opleo po bivšoj devojci, a sada se ona oglasila i odgovorila na sve prozivke.

"Kad neko nema šta da ponudi"

- Razumem interesovanje podrške i vas medija da dam na sve ovo izjavu, ali neću učestvovati u rijaliti pljuvanju i prodaji privatnog života zarad opravdavanja nečijeg honorara. Sve što je danas izneto nisu činjenice, već pokušaj da se po svaku cenu ostane u priči. Kada neko nema šta da ponudi kao ličnost i karakter, tada se prodaje intima, izvrće istina i izmišljaju takozvane „tajne“ koje ne postoje - rekla je Stanija i dodala:

"Na najjeftiniji način prodao je sve što smo imali"

- Nikada nikome nisam branila da daje izjave, niti sam vodila ratove iza leđa. Jedino što nisam dozvoljavala u odnosu sa njim jeste da moj život i moje ime budu roba u rijaliti programu. Nažalost, dočekala sam da u isti uđe i da na najjeftiniji način proda sve što smo imali. Posebno je degutantno kada muškarac koji je godinama koristio moju popularnost danas pokušava da me diskredituje kao ženu, znajući da mu to donosi kadar, aplauz i produžetak priče. Isti obrazac ponašanja imao je i sa bivšom, i to dovoljno govori o njemu.

"Nemam želudac da se natežem"

Stanija je otkrila da se više neće baviti njegovim likom i delom.

- Upravo radim na novom projektu i nemam želudac da se natežem sa bivšima, njihovim bivšima i ljudima koji su spremni da prodaju sve što imaju zarad nekoliko minuta pažnje. Moje ime, moj život i moja istina nisu na prodaju. Ovim putem dajem izjavu svojoj publici, ali dalje komentare na njegove izjave neću davati, hajde da ga pustimo neka svojim postupcima do kraja pokaže ko je - poručila je Stanija.

Asmin brutalno o Staniji

Durdžić nije štedeo reči kada je njegova bivša partnerka u pitanju te je naveo da ona "nije žena za ceo život".

- Ja sam planirao da šutnem Staniju još na početku naše veze, nešto me je slagala. Uvek sam se kajao jer nisam to na početku uradio. Pa ona je onda tom nekom da tu da je iz**be dva puta. Sposobna je jedino da se skine u tangice i da se slika. Ona nije žena za ceo život. Nema tu perspektive nikakve.

