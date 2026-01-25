Slušaj vest

U emisiji ''Pitanja novinara'', koja se emituje u okviru "Elite 9", Teodora Delić progovrila je o aferi sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem njene cimerke Maje Marinković, koja je sve pomno slušala.

Već duže vreme se govori o njihovoj bliskosti, a Tako je objavio i njihov zajednički snimak.

- Teodora, stigla je kutija sa Takijevim i tvojim slikama - rekao je Joca novinar.

"Sve sam priznala"

- Ja sam bila nezrela i da mogu da vratim vreme nikad ne bih radila te stvari. On je zloupotrebio moju nezrelost. Ja se ne vadim, sve sam priznala i rekla. Možemo da opisujemo moje slike, ali bila sam nezrela - rekla je Teodora.

- Uopšte nisi izgledala naivna na tim snimcima - rekao je Joca.

- Ni meni ne izgleda da sam bila naivna, samo sam bila medijski nezrela. Najbitnije mi je da mi moja porodica i moji prijatelji veruju, a ostali me ne zanimaju - rekla je Teodora.

- Šta si radila u stanu matorca s kojim si se videla dva ili tri puta? - upitao je Joca.

"Ne sećam se kako sam dospela u njegov stan"

- Ne sećam se kako smo dospeli tamo, znam da se nisam zadržala duže od pet minuta. Ne sećam se šta je trebalo njemu, bilo je pre tri godine. Zaključak priče je da ćete sve videti na sudu, a ja ću vam priložiti dokaze - rekla je Teodora.

- Ovde je samo s*ks upitan je l', a sve ostalo priznaješ? - upitao je Joca.

- Tako je - rekla je Teodora.

Podsetimo, u ovu aferu uplela se i Teodorina majka, koja je stala u ćerkinu odbranu i izvređala Takija i Maju.

Svađa roditelja

- Mogu reći za onog matorog pedofila i nakazu Radomira Marinkovića da priča notorne i skandalozne laži o mojoj ćerki i meni. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojom ćerkom unakaženom od operacija... D*** joj curi već mesec dana od operacije, sa šestougaonom glavom i raznim s***** u svim sezonama...Seljančura i pr*stitutka iz Belog potoka... Zajedno prave pare orgijama i k*********** i naplaćuju baveći se nemoralnim radnjama koristeći nedozvoljene supstance - poručila je Slavica Delić za Pink.rs, a Taki je imao spreman odgovor:

- S obzirom na to da je njena Teodora sve priznala i da su slike istinite i da je sve istina što je Taki izneo, sasvim je jasno da Taki nikada ne laže i da uvek Taki priča istinu! A to što je gospođa Slavica ljubomorna na svoju ćerku, zbog neuzvraćene ljubavi, ne brinite se gospođo Slavice, možemo otići dogodine zajedno u Guču! Pošto ove godine nisam stigao kako ste me pitali, evo, ispuniću vam ove godine tu želju.