Slušaj vest

Maja Marinković ne oprašta Teodori Delić ružne reči i uvrede koje je izrekla o njenom ocu Radomiru Takiju Marinkoviću.

Njih dvoje su nekada bili u ljubavnom odnosu, Taki je čak objavio i snimke, ali Teodora tvrdi da sa Majinim ocem nikada ništa nije imala, nazivala ga je matorcem i lažovom.

Tokom emisije "Nominacije" Maja je iskoristila priliku da uputi oštre reči "bivšoj maćehi".

1/6 Vidi galeriju Teodora Delić i Taki Marinković Foto: Printscreen Instagram

- Prvo ću početi od moje bivše maćehe Teodore. Mislim da je neiskrena i da je dosta stvari slagala što se tiče mog oca. Sve što sam iznela je istina. Kad mi se udari na porodicu, ja ću stati i zaštititi. Prema meni lično ne osećam animozitet, ali su mnoge ružne reči rečene na račun mog oca. Jesu bili u ljubavnom odnosu, to je istina. Svaki odgovor koji ubuduće daje nema argumente. Svako ko udari na mog oca je precrtan. Neću prva ustati, provocirati i vređati, ali ću uvek stati u zaštitu svog oca - rekla je Maja, a onda je kratko prokomentarisala drugog nominovanog Filipa Đukića.

- Filip me jako razočarao kao osoba i kao čovek. U ovu izolaciju šaljem Filipa - rekla je Maja.

Teodora je odgovorila Maji.

- Sad je pokazala da joj je otac nebitan jer je mene ostavila, a poslala Filipa. Sad je rekla da ne može da mi oprosti. Ja sam rekla sve i svašta za njenog oca, rekla sam i da je pedofilčina i žao mi je - rekla je Teodora.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Peintscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne ide da pošaljem maćehu - odgovorila joj je Maja.

- Hvala ti, Majo - rekla je Teodora.

- Nema na čemu, mama. Nisam ja kriva što je bila u aferi sa mojim ocem. Kakve to veze ima sa mojom nominacijom? - pitala je Maja.

- Meni je dala vetar u leđa i rekla da se slaže donekle sa mnom - rekla je Teodora.