Slušaj vest

Jovana Tomić Matora imala je performans tokom audicije "Talenat show". Matora je odabrala pesmu Jelene Karleuše "Moj dragi" i sve ostavila bez teksta, a pored toga što se potrudila da otpeva pesmu, ona se pobrinula i da ima kompletnu koreografiju.

Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen

- Kao i malopre izgrmela je i pokazala samopouzdanje. Scenski nastup fenomenalan i kao profi učešće da gledamo - dodao je Miki Dudić.

Matora je plesala i pevala noseći crni šešir, kožne rukavice, uske crne helanke, dok je gore u jednom trenutku skinula sako i ostala samo u brushalteru. Ona je u ovom izdanju slušala komentare žirija, a interesantno je bilo gledati je i sa šminkom koju gotovo da nikada ne nanosi na lice.

Ne propustiteRijaliti"VOLIM TE VIŠE OD SEBE, ALI KRAJ" Matora najavila raskid Dragani, ona se slomila pred svima i prolila reku suza (FOTO/VIDEO)
Dragana Stojančević
StarsVODITELJKA VOLELA ŽENU, A SAD IMA NOVOG PARTNERA! Zgodna plavuša nikad zaljubljenija: Dečko joj masira stopala na volanu BMW-A (FOTO)
screenshot-39.jpg
RijalitiMATORA SE RASULA NA KOMADE KAO NIKADA Plače i ne može da se smiri zbog jedne očeve rečenice, evo šta se desilo u spoljnom svetu dok je ona u Eliti
Jovana Tomić Matora plače dok čita čestitke porodice
StarsU RIJALITIJU ZARADILA POLA MILIONA EVRA, A SVE PROTRAĆILA Poznata učesnica na izlaske pukla 60.000€, a porodični dom održava brat, oca odveli u dom!
Jelena Tomić Matora