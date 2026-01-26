Slušaj vest

Jovana Tomić Matora imala je performans tokom audicije "Talenat show". Matora je odabrala pesmu Jelene Karleuše "Moj dragi" i sve ostavila bez teksta, a pored toga što se potrudila da otpeva pesmu, ona se pobrinula i da ima kompletnu koreografiju.

1/5 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen

- Kao i malopre izgrmela je i pokazala samopouzdanje. Scenski nastup fenomenalan i kao profi učešće da gledamo - dodao je Miki Dudić.