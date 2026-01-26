Matora je plesala i pevala noseći crni šešir, kožne rukavice, uske crne helanke, dok je gore u jednom trenutku skinula sako
Rijaliti
MATORA FUL NAŠMINKANA I U ČIPKASTOM BRUSU! Sve ostavila bez reči kad je svukla sako - Izbacila grudi i šokirala! (VIDEO)
Jovana Tomić Matora imala je performans tokom audicije "Talenat show". Matora je odabrala pesmu Jelene Karleuše "Moj dragi" i sve ostavila bez teksta, a pored toga što se potrudila da otpeva pesmu, ona se pobrinula i da ima kompletnu koreografiju.
Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen
- Kao i malopre izgrmela je i pokazala samopouzdanje. Scenski nastup fenomenalan i kao profi učešće da gledamo - dodao je Miki Dudić.
Matora je plesala i pevala noseći crni šešir, kožne rukavice, uske crne helanke, dok je gore u jednom trenutku skinula sako i ostala samo u brushalteru. Ona je u ovom izdanju slušala komentare žirija, a interesantno je bilo gledati je i sa šminkom koju gotovo da nikada ne nanosi na lice.
