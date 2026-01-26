Slušaj vest

Miki Đuričić bez zadrške je komentarisao odnose u Eliti 9, aktuelne učesnike, ali i glavne teme.

Pčelar iz Kupinova se osvrnuo i na lik i delo Asmina Durdžića, te je dao svoj sud o njegovom učestvovanju.

"Ulaze ljudi kojima trebaju pare"

– Ljudi su jako čudni. Uđeš tamo i misliš da je neko mangup, a onda vidiš da nije. Ozbiljan čovek, koji drži do sebe i ima ozbiljan biznis, neće ući u rijaliti. Ulazimo mi kojima trebaju pare, a ne ozbiljni biznismeni – rekao je Miki u podkastu kod Osmana Karića i dodao:

Asmin Durdžić Foto: Printscreen

– Nemam ništa protiv tog Asmina, ali on se uvek ispostavi da bude sa takvim devojkama. Očigledno ima loš izbor. Ne želim mu ništa loše, ali kako dođeš u situaciju da ostaviš poslove i dođeš da se raspravljaš sa ljudima za koje sam kažeš da su ispod tebe? – zapitao se Đuričić.

Zgrnuo lovu u rijalitiju

Miki Đuričić godinama se takmičio u rijaliti šou programima, a kako je jednom prilikom otkrio tokom takmičenja je zaradio čak pola miliona evra.

Naime, Mikija Đuričića je javnost upoznala 2006. godine kada je učestvovao u "Velikom bratu" gde je pobrao brojne simpatije, nakon čega je nastavio svoju karijeru u drugim rijaliti formatima.

1/6 Vidi galeriju Malo ko se seća da se Miki oprobao i u voditeljskom svetu. Sa Marijanom Mićić vodio je emisiju "Noćni TV projekat". Foto: Printscreen TV Pink, Paparaco Lov, Printscreen

- Od 2006, pa do danas, zaradio sam čak pola miliona evra. Sve sam potrošio na život... Nisu te pare bile samo od rijalitija! Za jednu reklamu uzeo sam 30.000 evra, pa za drugu isto toliko novca. Pobedio sam u "VIP Velikom bratu" i osvojio 50.000 evra. U jednom trenutku sam radio tri posla, vodio sam emisiju jednom nedeljno, pisao kolumnu i bio menadžer na Srebrnom jezeru. Mesečno sam zarađivao ukupno 3.000 evra.