Uroš Živković napravio je lom na Kopaoniku
Rijaliti
(VIDEO) HAOS NA KOPAONIKU! Uroš Živković kao di-džej doveo atmosferu do usijanja, Tamara Milutinović nije stala!
Slušaj vest
Pevač Uroš Živković još jednom je pokazao da se odlično snalazi u svakoj muzičkoj ulozi. Ovoga puta, popularni izvodač našao se za di-džej pultom na Kopaoniku.
Živković je, iako se slučajno našao za dj pultom, vešto kombinovao najveće domaće i strane hitove, prilagodavajući ritam publici.
Posebnu pažnju privukla je i njegova koleginica i sestra Tamara Milutinović, koja je vidno uživala u odličnom provodu, dobroj energiji i sjajnoj atmosferi koja je vladala.
A njihov duet pod nazivom “Nije realno”, koji je već godinama hit, ove večeri pušten je nekoliko puta.
Ovo veče je pokazalo da Uroš, bilo kao pevač ili di-džej, zna kako da napravi vrhunsku žurku.
Kurir.rs
Uroš Živković:
Reaguj
Komentariši