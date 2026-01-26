Slušaj vest

Pevač Uroš Živković još jednom je pokazao da se odlično snalazi u svakoj muzičkoj ulozi. Ovoga puta, popularni izvodač našao se za di-džej pultom na Kopaoniku.

Živković je, iako se slučajno našao za dj pultom, vešto kombinovao najveće domaće i strane hitove, prilagodavajući ritam publici.

Posebnu pažnju privukla je i njegova koleginica i sestra Tamara Milutinović, koja je vidno uživala u odličnom provodu, dobroj energiji i sjajnoj atmosferi koja je vladala.

Uroš Živković kao DJ doveo atmosferu do usijanja, Tamara Milutinović pored njega Izvor: Privatna arhiva

A njihov duet pod nazivom “Nije realno”, koji je već godinama hit, ove večeri pušten je nekoliko puta.

Ovo veče je pokazalo da Uroš, bilo kao pevač ili di-džej, zna kako da napravi vrhunsku žurku.

Kurir.rs

