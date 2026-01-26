Slušaj vest

Pevač Uroš Živković još jednom je pokazao da se odlično snalazi u svakoj muzičkoj ulozi. Ovoga puta, popularni izvodač našao se za di-džej pultom na Kopaoniku.

Živković je, iako se slučajno našao za dj pultom, vešto kombinovao najveće domaće i strane hitove, prilagodavajući ritam publici.

Posebnu pažnju privukla je i njegova koleginica i sestra Tamara Milutinović, koja je vidno uživala u odličnom provodu, dobroj energiji i sjajnoj atmosferi koja je vladala.

Uroš Živković kao DJ doveo atmosferu do usijanja, Tamara Milutinović pored njega Izvor: Privatna arhiva

A njihov duet pod nazivom “Nije realno”, koji je već godinama hit, ove večeri pušten je nekoliko puta.

Ovo veče je pokazalo da Uroš, bilo kao pevač ili di-džej, zna kako da napravi vrhunsku žurku.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNASTAVILI TRADICIJU! KAĆA GRUJIĆ EKSIRALA PIĆE S KOLEGOM! Zavirite na slavu pevačice, pola estrade došlo, a evo zašto Marko Gobeljić nije bio tu
Katarina Grujić
Stars"DAJ BOŽE DA PROŠIRIM PORODICU" Urož Živković započeo novogodišnji nastup, stigla i njegova koleginica sva u belom: Sama kreirala haljinu za doček (FOTO/VIDEO)
IMG-20241231-WA0216.jpg
StarsPEVAČ DOŽIVLJAVA JAVNI LINČ ZBOG IZJAVE O SUPRUZI Uključila ze organizacija za ZAŠTITU ŽENA, a kolege stale uz njega, "Tuga za koga se udala, javno je ponižava"
Uroš Živković
StarsEVO KAKO JE REAGOVALA ŽENA UROŠA ŽIVKOVIĆ NA PRISAN ODNOS SA KARLEUŠOM! Nisu se odvajali na snimanju , a pevač sad priznao: Ostao sam joj u lepom sećanju
pink_novogodisnji_10122025_0391.JPG
StarsHaos na estradi! Uroš Živković objavio tri pesme, završio na infuziji viskijem!
Uroš Živković

 Uroš Živković:

Uroš Živković Intervju Izvor: MONDO