Tokom večeri u kući Odabranih došlo je do još jedne rasprave između učesnika "Elite 9" Bore Santane i Hane Duvnjak.

- Ja se sa tobom ne slažem jer si odvratne reči izgovorio svakoj ženi u ovoj kući uključujući i mene - rekla je Hana.

- Prvo sam bio prema svima dobar - naveo je Bora.

- Moje dete da se upliće u to, ja zaslužila nisam. Tišina, molim te, kad dobiješ ćerku znaćeš - rekla mu je ona.

- Ja imam sina već 17 godina. Neću više dece. Jedno dete. To mi je bila devojka. Sin mi živi u Salzburgu, nisam ga video 14 godina - otkrio je Santana.