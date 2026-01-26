Bora Santana otkrio je nepoznate deljake o svom životu
Rijaliti
"IMAM SINA, ALI NISAM GA VIDEO 14 GODINA" Bora Santana u žaru svađe otkrio šok detalje iz prošlosti: On ima već 17 godina - Evo ko je majka deteta!
Slušaj vest
Tokom večeri u kući Odabranih došlo je do još jedne rasprave između učesnika "Elite 9" Bore Santane i Hane Duvnjak.
- Ja se sa tobom ne slažem jer si odvratne reči izgovorio svakoj ženi u ovoj kući uključujući i mene - rekla je Hana.
- Prvo sam bio prema svima dobar - naveo je Bora.
Bora Santana prvi put o razlazu sa Milicom Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja
Vidi galeriju
- Moje dete da se upliće u to, ja zaslužila nisam. Tišina, molim te, kad dobiješ ćerku znaćeš - rekla mu je ona.
- Ja imam sina već 17 godina. Neću više dece. Jedno dete. To mi je bila devojka. Sin mi živi u Salzburgu, nisam ga video 14 godina - otkrio je Santana.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši