Slušaj vest

Tokom večeri u kući Odabranih došlo je do još jedne rasprave između učesnika "Elite 9Bore Santane i Hane Duvnjak.

- Ja se sa tobom ne slažem jer si odvratne reči izgovorio svakoj ženi u ovoj kući uključujući i mene - rekla je Hana.

- Prvo sam bio prema svima dobar - naveo je Bora.

Bora Santana prvi put o razlazu sa Milicom Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja

- Moje dete da se upliće u to, ja zaslužila nisam. Tišina, molim te, kad dobiješ ćerku znaćeš - rekla mu je ona.

- Ja imam sina već 17 godina. Neću više dece. Jedno dete. To mi je bila devojka. Sin mi živi u Salzburgu, nisam ga video 14 godina - otkrio je Santana.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsBORU SANTANU SVI ZNATE, ALI NISTE NI SVESNI KOJE JE NJEGOVO PRAVO IME I PREZIME! Godinama ga gledamo na Pinku i tek sada je sve iscurilo javno
Bora Santana
Stars"GOSPODIN JE IZ DIPLOMATIJE" Evo ko je moćni dečko Milice Kemez, pričalo se da je s njim varala Boru
andrija_popovic_30012025_0004.JPG
Stars"ON JOJ JE PLATIO SVAKU OPERACIJU" Sestra Bore Santane iznela sve o njegovom razvodu od Milice Kemez: Teško je podneo, imao je OSAM MOŽDANIH UDARA...
Bora santana i Milica Kemez
StarsSESTRA BORE SANTANE POKAZALA PLAC KOJI MILICA KEMEZ PROCENJUJE NA 100.000 EVRA! Tek da vidite njegovu luks nekretninu pored: "Koristila ga je..." (FOTO)
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg