JAHALA SLONA, PA ZAVRŠILA ISPRSKANA DO GOLE KOŽE Anđela Đuričić podelila urnebesan snimak (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić trenutno boravi u Aziji. Ona uživa u Tajlandu, odakle se redovno oglašava na društvenim mrežama, te je danas pokazala kakva iskustva je doživela dok je golišava pozirala na slonu.
Anđela je bila u bikiniju dok je jahala mladunče slona, a u par navrata su je ju je skroz isprskao.
Posle toga ju je udarao po zadnjici i butinama, dok je izraz njenog lica govorio sve.
- Plakala sam od smeha, samo ću vam to reći - navela je u opisu klipa na Instagramu.
Anđela poručivala: "Počinjem sa treninzima"
Ona se juče oglašavala, te pisala šta je zacrtala.
- Obećala sam sebi da počinjem sa treningom čim se vratim u BG evo da znate i vi... Do juna imam fore da postignem dobre rezultate, dosta sam se oslanjala na genetiku - napisala je Anđela u opisu nove objave na Instagramu.
Kurir.rs