Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić trenutno boravi u Aziji. Ona uživa u Tajlandu, odakle se redovno oglašava na društvenim mrežama, te je danas pokazala kakva iskustva je doživela dok je golišava pozirala na slonu.

Anđela je bila u bikiniju dok je jahala mladunče slona, a u par navrata su je ju je skroz isprskao.

Anđela Đuričić jaše slona Foto: Printscreen Instagram

Posle toga ju je udarao po zadnjici i butinama, dok je izraz njenog lica govorio sve.

- Plakala sam od smeha, samo ću vam to reći - navela je u opisu klipa na Instagramu.

Anđela poručivala: "Počinjem sa treninzima"

Ona se juče oglašavala, te pisala šta je zacrtala.

- Obećala sam sebi da počinjem sa treningom čim se vratim u BG evo da znate i vi... Do juna imam fore da postignem dobre rezultate, dosta sam se oslanjala na genetiku - napisala je Anđela u opisu nove objave na Instagramu.

Kurir.rs

