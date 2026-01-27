Slušaj vest

Tokom "Igre istine" u "Eliti 9" Uroš Stanić postavio je pitanje Aniti Stanojlović o njihovom propalom prijateljstvu.

- Da li ti je krivo što si prema meni ispala neokrektna i što si izabrala pogrešne ljude, a mene povredila i izbegavala me? - pitao je on.

- Ne smatram da sam bila loša prema tebi nego si me napao jer nisi dobio pažnje koliko si mislio da treba. Ne mislim da sam ispala loša, nego si ti ispao loš kad si me napadao za stolom. Trebalo je da me razumeš i budeš uz mene šta god da se desi. Krivo mi je jer sam verovala ljudima kojima nije trebalo, a drugarica me je savetovala - govorila je Anita.

1/10 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen YouTube

Luka Vujović postavio je pitanje Sunčici Bajić, a od nje je želeo da čuje zašto misli da su Asmin Durdžić, Marko Janjušević Janjuš i on loše osobe.

- Asminov loš postupak je prema Staniji. Sve najgore što muškarac može da priredi jednoj ženi nas je uverio da nije tako. Ne dopada mi se kako postupa u odbrani, ali ona sve to izaziva - rekla je ona, ali je ju je zvono prekinulo.

