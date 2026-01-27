ZA MESEC DANA SMRŠALA 9 KG Nakon skandala oko razvoda Tamara Milutinović otkrila: Jela samo tri namirnice danima!
Pevačica Tamara Milutinović našla se u centru pažnje javnosti zbog spekulacija o razvodi, a sada je otkrila da je za samo mesec dana smršala je devet kilograma, a tajna njene vitke linije krije se u disciplini i svega tri namirnice koje jede.
- Na autofagiji odavno. I pre trudnoće sam držala tu autofagiju, a onda sam naravno tokom trudnoće napravila pauzu. Kasnije, kada sam prestala da dojim, nastavila sam sa tim - rekla je Tamara i dodala da je izgubila devet kilograma za mesec dana.
- To nije bila samo autofagija, već i akupunktura i jedna stroga dijeta od samo tri namirnice - naglasila je pevačica i otkrila detalje:
- Jedete samo kuvana jaja, piletinu sa malo soli i neku ribu. Ali apsolutno samo to, ne smeš ni salatu. Ni voće, ni povrće, ni hleb, ništa drugo.
Pored toga, imala je i važnu poruku za sve koji se eventualno odluče da krenu njenim stopama, kako bi postigle pravi efekat.
- Ako neko krene da drži tu dijetu, apsolutno ništa više se ne uzima. Kada kažem tri namirnice, apsolutno su samo tri namirnice. Posle desetog dana može da se ubaci 100 g salate za ceo dan - istakla je pevačica.
Tamara o pričama da se razvodi
- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:
- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.
Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:
- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.
