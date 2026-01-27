"MAJA ZAJEDNO SA OCEM NAPLAĆUJE INTIMNE ODNOSE" Majka Teodora Delić iznela šok tvrdnje o Marinkovićima: Zajedno koriste nedozvoljene supstance!
Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", Maja Marinković iznela je teške optužbe na račun cimerke Teodore Delić, tvrdeći da je ona, zajedno sa svojom majkom Slavicom Delić, bila u prisnim odnosima sa Majinim ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, ali i sa Borom Santanom.
– Vrlo dobro znam na šta se ovde aludira, ali to su ozbiljne optužbe. Čula sam za tu priču i čula sam da je tu bila Teodorina majka. Gospođa Slavica je bila sa njima na bazenu i verujem da je bilo svašta. Takođe smo čuli da je bila na pozivu sa Takijem. Bora sada kaže: "Ćuti, Majo, nemoj da pričaš" – istakla je Marinkovićeva.
Teodorina majka o Majinim tvrdnjama
Nakon ovih tvrdnji, odmah se oglasila Teodorina majka, Slavica Delić, koja je oštro reagovala na iznete optužbe i nije krila ogorčenje.
– Mogu reći za Radomira Marinkovića da iznosi notorne i skandalozne laži o mojoj ćerki i meni. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojom ćerkom, koja je, po mom mišljenju, unakažena operacijama. Već mesec dana ima zdravstvene probleme nakon zahvata, a poznata je po brojnim intimnim vezama kroz sve sezone rijalitija – izjavila je Slavica.
Ona je potom nastavila sa teškim optužbama i uvredama, navodeći da pojedinci, kako tvrdi, zarađuju novac kroz nemoralne radnje, orgije i korišćenje nedozvoljenih supstanci.
- Seljančura i pr****tutka iz Belog potoka... Zajedno prave pare orgijama i ku****ucima i naplaćuju baveći se nemoralnim radnjama koristeći nedozvoljene supstance - zaključila je Teodorina majka.
Kurir.rs