Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", Maja Marinković iznela je teške optužbe na račun cimerke Teodore Delić, tvrdeći da je ona, zajedno sa svojom majkom Slavicom Delić, bila u prisnim odnosima sa Majinim ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, ali i sa Borom Santanom.

– Vrlo dobro znam na šta se ovde aludira, ali to su ozbiljne optužbe. Čula sam za tu priču i čula sam da je tu bila Teodorina majka. Gospođa Slavica je bila sa njima na bazenu i verujem da je bilo svašta. Takođe smo čuli da je bila na pozivu sa Takijem. Bora sada kaže: "Ćuti, Majo, nemoj da pričaš" – istakla je Marinkovićeva.

Teodorina majka o Majinim tvrdnjama

Nakon ovih tvrdnji, odmah se oglasila Teodorina majka, Slavica Delić, koja je oštro reagovala na iznete optužbe i nije krila ogorčenje.

– Mogu reći za Radomira Marinkovića da iznosi notorne i skandalozne laži o mojoj ćerki i meni. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojom ćerkom, koja je, po mom mišljenju, unakažena operacijama. Već mesec dana ima zdravstvene probleme nakon zahvata, a poznata je po brojnim intimnim vezama kroz sve sezone rijalitija – izjavila je Slavica.

Ona je potom nastavila sa teškim optužbama i uvredama, navodeći da pojedinci, kako tvrdi, zarađuju novac kroz nemoralne radnje, orgije i korišćenje nedozvoljenih supstanci.

- Seljančura i pr****tutka iz Belog potoka... Zajedno prave pare orgijama i ku****ucima i naplaćuju baveći se nemoralnim radnjama koristeći nedozvoljene supstance - zaključila je Teodorina majka.

