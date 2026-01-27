Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" Aneli Ahmić, Maja Marinković, Tanja Stijelja Boginja, Filip Đukić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš gostovali su u emisiji u kojoj su na tabli morali da napišu imena cimera koji se najređe kupaju.

Prvo pitanje koje je izazvalo nelagodu jeste osoba za koju smatraju da je imala najviše partnera, a Boginja je napisala Majino ime.

Marinkovićeva je ovo shvatila kao provokaciju, te je odgovorila Boginji:

- U pravu je Nataša Bekvalac. Lako je biti pošten kad te niko neće - uzvratila je Maja u emisiji "Amudži šou".

Međutim, pitanje koje je izazvalo najveću pažnju bilo je ko se najređe kupa u "Eliti". Asmin tvrdi da je to Uroš Stanić.

- Uroš... Pa, on se nikad nije kupao! Tri puta se okupao u četiri meseca, pogledajte mu nokte - rekao je on, dok je Maja stala u njegovu odbranu:

- Čist kao apoteka - rekao je on, a Asmin se nije zaustavljao:

- Uroš se stvarno ne kupa. Imaš gljivice na nogama - poručio je on.

