Filip Đukić u Eliti 9 uživa u prisustvu atraktivnih devojaka, a njegova zadnja ozbiljna veza bila je sa bivšom učesnicom Zadruge, Paulom Hublin.

Iako su svi već čuli crkvena zvona, ljubavni par se razišao i prekinuo svaki kontakt.

Tetovaža posvećena bivšoj verenici

Đukić je u emisiji Amidži šou progovorio o bivšoj ljubavi i otkrio šta se desilo sa tetovažom koju je posvetio bivšoj verenici.

- Tetovirao sam imena svih bivših devojaka, a od poslednje, Paule, portret, evo ga na butini. Stoji... Nisam stigao, trebalo je da ga prepravljam na jesen, ali... Ne znam šta da uradim, možda da stavim naočare, džoint, neku foru da napravim. Fora je što je pored keve, ćaleta i burazera, ne znam šta da radim, nije smešno - govorio je Filip i priznao kako je došlo do tetoviranja:

Filip Đukić
Foto: Printscreen

- Ona je mene istetovirala, reko hajde i ja nju... Ne znam šta je sa njenom tetovažom, nemamo kontakt.

"Nismo se poklapali"

Đukić je govorio i o raskidu sa Paulom.

Paula Hublin i Filip Đukić Foto: Printskrin/Instagram

- Nismo se poklapali... Pogledi na život i to - rekao je učesnik Elite.

Filip Đukić
Maja Marinković i Asmin Durdžić
Zorica Marković i Marko Janjušević Janjuš
Elita 9

Filip Đukić ulazi u Elitu Izvor: Kurir