UHODIO IH, RAZBIJAO KOLA I PRAVIO PAKAO OD ŽIVOTA! Uroš Stanić otkrio šta je sve radio svojim bivšim partnerima: U ljubavi sam đavo, nisam normalan
Učesnik "Elite 9" Uroš Stanić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" otkrio je šta je sve radio svojim partnerama i kako im se svetio nakon raskida.
Upitan koja je najgora stvar koju je uradio zbog ljubomore, Uroš je počeo da otkriva stvari koje su mnoge iznenadile.
- Ima ih dosta. Od toga da sam ih uhodio, razbijao kola, razotkrivao ih kod familije... Ja sam psiho u ljubavi - rekao je pa nastavio:
- Jedan dečko je bio sa mnom u vezi godinu i po dana, raskinuli smo, ja sam poslao njegovoj porodici i familiji šta je i napravio haos od života.
Potom je ispričao kako mu ni uhođenje partnera nije strano.
- Jednog dečka sam uhodio dva, tri sata taksijem, da vidim da li će da me prevari, pa sam mu napravio haos jer me nije prevario... Jednom sam razbio cela kola - ispričao je Stanić.
Kada ga je Ognjen Amidžić pitao zašto je napravio haos kad nije bio prevaren, on je kao iz topa odgovorio.
- Potrošio sam mnogo para na taksi, mislio sam da će da me prevari, ali nije - rekao je učesnik "Elite 9".
- Nisam normalan u ljubavi, u ljubavi sam đavo, ali inače sam anđeo.
Potom je objasnio kako porodicama svojih partnera saopštava da su s njim u vezi.
- Otvorim lažni profil, pošaljem sve skrinšotove poruka, naše zajedničke slike i tako to... Nije za pohvalu, ali u meni proradi neki demon. Lečio sam se, išao sam u crkve, postio sam. Bolji sam danas nego što sam bio ranije - rekao je na kraju.
Podsetimo, u istoj emisii Asmin Durdžić je rekao za Uroša da je najprljaviji učesnik rijalitija i da se za ovih četiri meseca okupao tek nekoliko puta.