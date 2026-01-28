Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Uroš Stanić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" otkrio je šta je sve radio svojim partnerama i kako im se svetio nakon raskida.

Upitan koja je najgora stvar koju je uradio zbog ljubomore, Uroš je počeo da otkriva stvari koje su mnoge iznenadile.

- Ima ih dosta. Od toga da sam ih uhodio, razbijao kola, razotkrivao ih kod familije... Ja sam psiho u ljubavi - rekao je pa nastavio:

- Jedan dečko je bio sa mnom u vezi godinu i po dana, raskinuli smo, ja sam poslao njegovoj porodici i familiji šta je i napravio haos od života.

1/6 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Petar Aleksić

Potom je ispričao kako mu ni uhođenje partnera nije strano.

- Jednog dečka sam uhodio dva, tri sata taksijem, da vidim da li će da me prevari, pa sam mu napravio haos jer me nije prevario... Jednom sam razbio cela kola - ispričao je Stanić.

Kada ga je Ognjen Amidžić pitao zašto je napravio haos kad nije bio prevaren, on je kao iz topa odgovorio.

- Potrošio sam mnogo para na taksi, mislio sam da će da me prevari, ali nije - rekao je učesnik "Elite 9".

- Nisam normalan u ljubavi, u ljubavi sam đavo, ali inače sam anđeo.

Potom je objasnio kako porodicama svojih partnera saopštava da su s njim u vezi.

Foto: Printscreen

- Otvorim lažni profil, pošaljem sve skrinšotove poruka, naše zajedničke slike i tako to... Nije za pohvalu, ali u meni proradi neki demon. Lečio sam se, išao sam u crkve, postio sam. Bolji sam danas nego što sam bio ranije - rekao je na kraju.