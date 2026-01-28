Slušaj vest

Vanja Živić, učesnica "Elite 9", nedavno je operisala zadnjicu kada joj je zamenjen silikon, a sada je došlo do novih komplikacija.

Naime, po kući se priča da ponovo ima problem, a njena drugarica Milena kačavenda je tražila pomoć od produkcije. Ona je o Vanjinim problemima priala sa cimerom Dačom Virijevićem.

- Ja se nadam da će da je izvedu. Sad sam ja rekla na kapiji šta sam videla. Kad se nisam onesvestila, to je ovoliko napolju. Probali smo da ga vratimo. Ja koja se ne bojim ničega, video si, da nemam strah do tih stvari, ali.... i ja je nateram, moraš da prijaviš, sepsu ćeš da dobiješ. Kumim te kaži im jer je ovo katastrofa. Ovo je najgore od najgoreg što sam ikada u životu videla - rekla je Milena.

1/7 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Misliš da će da operišu? - pitao je Dača.



- Ovakvog ne mogu da joj vrate, ono je stravično. Ja sam im rekla, ako mi ne verujete, zovite je da je pogledate. Dobiće sepsu i izgubiće glavu. Pitala sam koliko to traje, ona kaže mesec dana. Ispod mišića joj stoji - rekla je vidno uznemirena Kačavenda.